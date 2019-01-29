США снаряжают азовскую флотилию

Фото: Керчь.фм

О том, что Вашингтон не ограничится тем, что просто «погрозит пальчиком» России за атаку украинских военных кораблей 25 ноября прошлого года в Керченском проливе, американские дипломаты неофициально говорили еще с конца ноября. Причины того, что быстро дать адекватный ответ на действия России США не могли, лежат в двух плоскостях.

Во-первых, Россия открыто и вызывающе не просто атаковала украинцев (впервые без всяких там «вежливых» и «зелёных» человечков), а именно так – открыто и вызывающе - нарушила основополагающий принцип свободы мореплавания. И, предложив этот вызов, ждала ответа на эту «новую реальность» от США и их союзников.

Этот факт требовал не просто очередного ужесточения санкций. Ответ должен быть реально комплексным, масштабным и очень болезненным для Путина. А для его выработки и грамотной реализации нужно время.

А во-вторых, на сроки подготовки этого ответа «наслоились» ещё не только традиционно долгие рождественские каникулы в США. Но ещё и беспрецедентно долгий 35-дневный «шатдаун» (приостановка работы правительства США из-за споров вокруг строительства стены на границе с Мексикой).

В целом все эти факторы лишь отодвинули неизбежный мощный ответ Вашингтона на «керченское прощупывание по-русски». По срокам и возможным формам этого ответа три недели назад сориентировал бывший посол США в Украине, директор «Атлантического совета» (Atlantic Council) Джон Хербст. Который заявил, что в марте-апреле США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с агрессией в Керченском проливе.

По его словам, уже сейчас достаточно аргументов для предоставления Украине противокорабельных ракет и патрульных кораблей. А, возможно, и другого военного оборудования: «В США хватает крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты».

По мнению Хербста, лучшим ответом на качественно новую, открытую, агрессию РФ против украинцев с самого начала могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет судам РФ заходить как в порты США, так и в порты ЕС. А также предоставление Украине оружия. Поскольку перед нашей страной остро стоят возможности об усилении своей обороны и в районе Азовского моря, и в районе Одессы.

О том, что меры по помощи Украине и жёстком наказании РФ в США будут поддержаны и республиканцами, и демократами, было понятно уже тогда. Потому что Россия своими действиями в Керченском проливе демонстративно перешла красную черту.

Оставив её без оперативного жёсткого и адекватного ответа, Вашингтон санкционировал бы дальнейшие успешные диверсии Москвы уже непосредственно против американских (а не украинских) национальных интересов. Этого позволить в Вашингтоне не могут.

Поэтому после окончания рождественских каникул в США лёд тронулся. И на днях в американском Сенате была представлена резолюция, призывающая к усилению оборонной помощи Украине. Речь идет именно о консолидированном ответе американского истеблишмента на брошенный Москвой открытый вызов принципу свободы судоходства, а, следовательно, национальным интересам самих США.

Как сообщает посольство Украины в США, документ внесли в повестку дня Конгресса почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий. Говоря другими словами, в этом вопросе объединились и сторонники, и противники президента Трампа. Почему объединились - снова ж таки полностью понятно: в этом вопросе Вашингтон защищает не только и столько интересы Украины, сколько свои собственные.

Законодатели призывают президента США воспользоваться положениями закона о «Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны» для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины. И предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку Украине, особенно с целью укрепления морских возможностей предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию.

Сенат призывает президента США безотлагательно провести совместные с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и через Азовское море.

Также сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны.

Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ являются непосредственным следствием действий российских властей. И то, что эти санкции будут продолжать действовать и будут усиливаться до тех пор, пока российское поведение должным образом не изменится.

Озвученные намерения сенаторов - это ещё не практические действия американских политиков и военных. Скорее, это можно назвать обозначением рамок американского ответа на российскую агрессию в Керченском приливе. От намерений до их практического выполнения ещё предстоит не простой и не быстрый путь. Но уже понятно, что Америка настроена на этот раз очень серьёзно. И сделает всё возможное для того, чтобы на этот раз Россия чётко прочувствовала: пересечение «красных линий» чревато чрезвычайно болезненными последствиями.