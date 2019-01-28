В США подсчитали убытки от "шатдауна"

Самая долгая в истории Соединенных Штатов блокировка работы правительства обошлась стране в 3 миллиарда долларов из-за потерь в экономической активности, которые не удастся восполнить.

Об этом заявило Бюджетное управление Конгресса, передает Голос Америки.

Согласно подсчетам управления, потери в последние дни 2018 года составили 3 миллиарда долларов, а в январе американская экономика потеряла еще 8 миллиардов. Напомним, что "шатдаун" начался 22 декабря и продлился 35 дней, завершившись в прошлую пятницу, 25 января.

Однако, по прогнозам управления, с возобновлением работы госучреждений и 800 тысяч госслужащих, которые были отправлены в вынужденные отпуска или работали без оплаты, большинство потерь в плане экономической активности удастся восполнить в ближайшие недели – за исключением 3 миллиардов долларов.

По подсчетам управления, за время "шатдауна" были отсрочены федеральные дискреционные расходы на сумму около 18 миллиардов долларов, однако большинство из них, скорее всего, возобновятся, если не произойдет новое приостановление работы правительства.

По оценкам Бюджетного управления, в связи с невосполнимыми потерями для экономики в размере 3 миллиардов долларов ВВП страны на 2019 год будет на 0,2 процента меньше. Ожидается, что этот показатель составит более 19 триллионов долларов.

Президент Дональд Трамп и лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе договорились прекратить "шатдаун" и создали двухпартийную комиссию для обсуждения мер безопасности на границе с Мексикой.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщало, что в результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.