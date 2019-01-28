Академия наук Украины признала перспективность гиперлупа
Академия наук Украины признала перспективность гиперлупа
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Публикационный пожар
Публикационный пожар
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
ГлавнаяМир

В Лондоне здание посольства России обернули огромным флагом ЛГБТ

Таким образом активисты хотят поднять вопрос преследования геев в Чечне.

В Лондоне здание посольства России обернули огромным флагом ЛГБТ
Здание посольства России в Лондоне
Фото: twitter.com/harveyday94

В воскресенье, 27 января, возле российского посольства в Кенсингтоне, Лондон, собралось около 100 человек, чтобы повысить осведомленность и призвать положить конец преследованиям сообщества ЛГБТ в Чеченской Республике.

Об этом сообщает УНН.

Фото и видео из-под здания посольства опубликовали пользователи Twitter.

Помимо знаков протеста с надписью "Любовь - не преступление" и "Странники мира объединяются", российское посольство обернули в радужный флаг.

Протест совпал с Днем памяти жертв Холокоста, приуроченным к 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Напомним, в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и преследованиях геев в Чечне, опубликовав свидетельства очевидцев. По данным газеты, в республике для геев есть специальная "секретная тюрьма", некоторые задержанные погибли.

26 ноября лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире канала "Россия-1", что правозащитники придумали тему о преследовании геев в Чечне, чтобы заработать денег на грантах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также