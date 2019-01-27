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Мадуро призвал страны ЕС отказаться от ультиматума о выборах в Венесуэле

"Очередные президентские выборы состоятся в 2020 году".

Мадуро призвал страны ЕС отказаться от ультиматума о выборах в Венесуэле
Николас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Европейские страны отказаться от ультиматума с призывом провести новые выборы в стране в течение восьми дней. Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, Евросоюз совершает ошибку относительно Венесуэлы.

"Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу. Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы", - сказал Мадуро.

Он отметил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, "нарушает все возможные законы и конституцию", добавив, что очередные президентские "выборы состоятся в 2020 году".

Мадуро отметил, что открыт к диалогу, но на вопрос корреспондента CNN Turk о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом ответил, что подобная встреча "не невозможна, а вряд ли вероятна".

Новая волна протестов в Венесуэле началась 21 января, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.

Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуайдо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Вследствие протестов погибло уже несколько десятков человек. Число арестованных по делу о попытке восстания превысило 500.

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