США приняли назначение поверенного в делах Венесуэлы, предложенного Гуайдо

Карлос Веккьо будет представлять Венесуэлу в дипломатическом общении со Штатами.

Соединенные Штаты приняли назначение временным поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, предложенного лидером венесуэльской оппозиции Хауном Гуайдо. Об этом сообщил Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты приняли назначение предложенного президентом Хуаном Гуайдо Карлоса Альфреда Веккьо временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США 25 января. Господин Веккьо будет иметь полномочия в дипломатических делах в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы", - сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

После аккредитации Веккьо встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, который подтвердил решительную поддержку Вашингтоном Гуайдо.

"Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с господином Веккьо и другими дипломатическими сотрудниками, назначенными временным президентом Гуайдо", - сказано в заявлении.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро. Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо.