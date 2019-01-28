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Количество погибших при прорыве плотины в Бразили достигло 58 человек

Спасательную операцию уже перевели в поисковую.

Количество погибших при прорыве плотины в Бразили достигло 58 человек
300 человек пропали без вести при прорыве дамбы у железорудной шахты в Бразилии
Фото: EPA\UPG

В Бразилии в результате прорыва плотины на железорудной шахте число погибших возросло до 58 человек. Об этом сообщает Reuters.

Ранее было известно о 40 погибших. Сейчас в результате происшествия считаются пропавшими без вести 305 человек. Еще 192 человека были спасены. Однако в воскресенье был найден автобус людьми, все они погибли.

"Количество подтвержденных смертей возросло до 58. Опознаны 19 тел. Есть вероятность, что некоторые тела не будут найдены", - говорится в сообщении.

Федеральное правительство Бразили создало специальный кабинет для расследования инцидента.

Напомним, 26 января в районе Брумадинью бразильского штата Минас-Жерайс произошел прорыв дамбы резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на железорудной шахте компании Vale. Поток грязи обрушился на несколько фермерских поселений. Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов.

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