Художественный музей Кливленда выложил половину своих экспонатов онлайн

Всего в сети можно будет увидеть около 30 тысяч произведений искусства из коллекции музея.

Музей в Кливленде запустил проект «Открытый доступ», с помощью которого администрация музея пытается увеличить количество посетителей.

Об этом сообщает Cleveland.com.

Музей объявил, что отказывается от цифровых прав примерно на 30 000 из 61 328 предметов в его постоянной коллекции, которые считаются общественным достоянием.

Так в музее надеются привлечь новую онлайн-аудиторию по всему миру. Изображения произведений искусства открыты для использования кем угодно, где угодно и для каких-либо целей.

По словам директора Кливлендского музея Уильяма Грисволда, он «откроет миллионам виртуальных посетителей коллекцию, к которой у них раньше был ограниченный доступ». Грисволд также считает, что широкое распространение высококачественных цифровых изображений увеличит желание увидеть оригинальные произведения искусства во плоти, в Кливленде. «Замены оригиналу нет», – добавил он.

Среди произведений из коллекции мезя в открытом доступе появились работы Ван Гога, Моне, Рембрандта, Ренуара.

Художественный музей Кливленда был основан в 1913 году, в 1916 году он открылся для посетителей. Этот музей занесен в Национальный реестр исторических мест США.

Заметим, что на сегодняшний день Музей Метрополитен в Нью-Йорке, Чикагский художественный институт, Художественная галерея Уолтерс в Балтиморе и Музей дизайна Купер-Хьюитт уже открыли доступ к постоянным коллекциям произведений искусства.