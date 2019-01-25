Режиссера Брайана Сингера обвинили в домогательствах

Американское издание The Atlantic в среду, 23 января, опубликовало рассказы четырех мужчин, обвинивших режиссера Брайана Сингера в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Associated Press.

Основой для написания статьи стало 12-месячное расследование. В ней рассказываются истории четырёх предполагаемых жертв преступлений Сингера.

Трое мужчин пожелали остаться анонимами. Четвёртый – Виктор Валдовинос – работал на продакшне фильма Сингера "Способный ученик" (1997).

Все пострадавшие были несовершеннолетними в момент совершения преступления. Валдовинос рассказал, что Брайан Сингер приставал к нему на съемках, когда Виктору было 13 лет.

Ранее прокуратура округа Лос-Анджелес рассматривала дело о заявлениях, что мужчин на съемках фильма "Способный ученик" заставляли раздеваться догола. Обвинение не было выдвинуто, судебные иски урегулировали вне суда.

Брайан Сингер через своего адвоката прокомментировал все обвинения, назвав статью "The Atlantic" "гомофобной клеветой, которая была удобно рассчитана, чтобы воспользоваться успехом "Богемской рапсодии".

"Грустно, что "The Atlantic" опустится до такого низкого уровня журналистской честности", – сказал Сингер. "Опять же, я вынужден повторить, что эта история перефразирует иски от поддельных судебных процессов, поданных сомнительными лицами, готовыми лгать ради денег или внимания".

Примечательно, что ранее эта история была одобрена для публикации в Esquire. Тогда Сингер предупредил своих подписчиков в социальных сетях о том, что Esquire обнародует материал с ложными обвинениями. Но журнал в итоге отказался публиковать эти данные.

Напомним, что Брайана Сингера – режиссера "Богемской рапсодии", "Обыкновенных подозреваемых" и "Людей Икс" – уже неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. В 2014 году стало известно, что Майкл Иган подал в суд на Сингера с обвинением режиссера в изнасиловании. Позже Иган отозвал свой иск. В 2017 году Сезар Санчес-Гусман обвинил режиссера в домогательствах, совершенных в 2003 году, когда пострадавшему было 17 лет.