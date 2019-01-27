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Из Третьяковской галереи похитили картину Куинджи с крымской горой "Ай-Петри"

Картина Куинджи &quot;Ай-Петри&quot;
Фото: megabook.ru
Картина Куинджи "Ай-Петри"

Из Третьяковской галереи в Москве украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри". Информация сначала появилась в телеграм-канале "Музейный сноб", позже ее подтвердил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри", - сказал Кононов.

Посетитель галереи Наталья рассказала "Дождю", что видела момент похищения. По ее словам, молодой человек спокойно подошел к стене и снял картину, после чего зашел за колонну. "Уверенно вытащил из рамы и ушел. Все произошло так, как будто так и должно было быть, смотрители не закричали", - сказала она.

По словам Натальи, примерно через минуту после похищения одна из смотрительниц музея заглянула за колонну, однако молодого человека там уже не было. Позже в зал вошли охранник и другая смотрительница. Один из посетителей галереи рассказал, что видел, как похитивший картину бежал вниз по лестнице. Наталья отметила, что парень не скрывал лицо, в зале находились камеры наблюдения.

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился. Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на неназванного собеседника.

Выставка Архипа Куинджи открылась в Инженерном корпусе октября и должна продлиться до 17 февраля. В последний раз экспозиция была представлена в галерее в 1992 году.

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