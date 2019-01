Мода на 90-ті триває: що почитати з найбільш трендового десятиліття

1990

Фантастичні 90-ті відкриваємо добірною фантастикою! Це друга книжка циклу «Пісні Гіперіона», яка принесла Дену Сімонсу престижні премії в галузі наукової фантастики та фентезі The Locus Poll (1991) та British Science Fiction Award (1992). Як і перша частина тетралогії («Гіперіон»), вона сповнена глибоких символів. Історія про падіння цілих світів і повалення старих богів наводить на філософські роздуми про те, що будь-який занепад, по суті, приречений давати початок новому розквіту життя.

1991

Якщо вас не лякають надміру детальні описи насильницьких та сексуальних сцен (і якщо ви, ясна річ, повнолітні), то маєте шанс познайомитися з культовою й водночас скандальною книгою. Для 90-их «Американський психопат» став проривом й одкровенням, адже до Елліса з такою відвертою інтонацією про жахливі злочини на ґрунті очевидних розладів особистості не писав ніхто. Головний персонаж – молодий багатій із Мангеттена Патрік Бейтмен – особливо звірськими способами катує і вбиває своїх жертв. При тому, у злочинах маніяка-вбивці неможливо простежити якогось плану чи системи… За романом знята однойменна стрічка з геніальним Крістофером Бейлом у головній ролі.

1992

Роман-одкровення, який минулоріч був відзначений особливо почесною премією «Золотий букер», змусить вас переосмислити значення пам’яті у людському житті. Навкруги поступово стихає Друга світова, але для чотирьох випадкових мешканців італійської вілли Сан-Джеронімо вона стала фатальним поворотом долі. Складний драматичний сюжет книги обертається довкола англійського пацієнта – до невпізнаваності обгорілого чоловіка, знайденого в африканській пустелі, дивом врятованого і доставленого на віллу. Його таємниця розкриється наприкінці роману, щоб відгукнутися щемом у серцях читачів. До речі, екранізація книги принесла творцям фільму аж 9 «Оскарів».

1993

Творчість Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич визнана літературним пам’ятником стражданню та мужності у наш час. Зокрема, «Чорнобильська молитва» була однією із перших ластівок після розпаду СРСР, що спираючись на спогади очевидців розкривала справжні масштаби й невідомі деталі страшної трагедії. Книга переважно носить документальний характер, адже містить реальні історії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року. Її вагомість важко переоцінити. Та як би не було боляче, про неї слід знати правду, а головне – пам’ятати її.

1994

Мабуть, найвідоміший роман епатажного французького письменника. Книга встигла сподобатись багатьом, але важко сказати напевно, з яких причин більше: чи то через спроби автора на її сторінках розібратися у власних переживаннях, чи завдяки пікантному цинізму, притаманному цим спробам. У будь-якому випадку, «Кохання живе три роки» – не безпідставне твердження, але й не вирок. Роман, що справляє враження і підкуповує своєю відвертістю, не втрачає актуальності й сьогодні. Як і в 94-му, люди продовжують закохуватися. А це означає, що в їхніх стосунках завжди знайдеться місце емоційній взаємозалежності, яку й досліджує герой Беґбедера – світський журналіст Марк Марроньє.

1995

Ще один Нобелівський лауреат в нашій підбірці і ще одна екранізована книга. Навіть поціновувачам антиутопій «Сліпота» може здатися занадто суперечливою. Замішаний на інстинктах і бажанні вижити, сюжет книжки швидше можна було б охарактеризувати як такий, що відштовхує, а не притягує. Герої не мають імен – їх зрівняла між собою пошесть раптової сліпоти. Вони ізольовані, та в даному випадку це не означає врятовані. Але Сарамаґо не з тих письменників, які можуть залишити читача байдужим. Тому взявши цю книгу до рук, попри всі її складні стилістичні моменти і натуралістичні змальовування, ви прочитаєте її до кінця. Більше того – «Сліпота» точно стане вашим яскравим читацьким досвідом.

1996

Як окрема книга «Житіє гаремноє» побачила світ у 96-му, але ще до виходу друком встигла набути скандальної слави. Окремі записи, що згодом увійшли до «Житія», публікувались спочатку у львівській газеті «Post-Поступ». Вони викликали справжній фурор у читачів, адже носили відверто еротичний характер. Задум Винничука полягав у тому, щоб написати інтимний щоденник Насті Лісовської, яку ми добре знаємо під ім’ям Роксолана. Автор переконує: українка змогла підкорити серце османського султана не тільки завдяки слов’янській вроді, а й деяким іншим особливим вмінням (if you know what i mean). І цю гіпотезу, як завжди у книжках автора, подано вишуканою мовою та ще й приправлено порцією гумору.

1997

Так-так, перша книжка про пригоди улюбленця мільйонів Гаррі Поттера вийшла ще в далекому 97-му році. З тих пір поттероманія поширилася світом з блискавичною швидкістю, а Джоан Ролінґ прокинулась авторкою чи не найпопулярнішого фентезі за всю історію. «Гаррі Поттер і філософський камінь» досі залишається в топі найбільш продаваних книг, і цілком заслужено. Адже завдяки всесвіту, створеному Ролінґ, мільйони юнаків та дівчат по всьому світу повернули собі віру в магію, дружбу і перемогу добра.

1998

Ієн Мак’юен отримав Букерівську премію аж із третьої спроби, і приніс автору цю нагороду саме «Амстердам». Мак’юен прагне показати, що дружбу від підступності іноді може розділяти лише один крок. Але чи справжньою тоді була ця дружба? Крім того, роман доволі різко змальовує вплив преси та бюрократії на деформацію людських цінностей. Особливо, якщо мова заходить про вічну погоню за славою чи кар’єрою, як у героїв цієї книжки. Клайв – творча особистість, композитор, а його друг Вернон – редактор газети. Чи виправдовує їхня мета засоби, якими вони її досягають?

1999

Серйозний роман, який не має нічого спільного з усталеними стереотипами про життя в Африці. У центрі сюжету Кутзее ставить проблему людського вибору: відступити від власних бажань і піддатися тиску суспільства, чи все ж піти своїм шляхом, незважаючи на умови, які диктують оточуючі. Книга також зачіпає важливі теми расового протистояння і питання поводження з тваринами. «Безчестя» – володар Букера і один з найсильніших романів автора, що, також є Нобелівським лауреатом.