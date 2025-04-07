Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі

Наприкінці березня петиція про накладання вето на цей законопроєкт набрала 25000 голосів.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу щодо посилення прав добросовісного набувача.

Про це йдеться у картці законопроєкту та у телеграмі руху "Чесно".

Як йдеться у пояснювальній записці, прийняття акту "є необхідним для розмежування способів захисту щодо повернення права власності на нерухоме майно задля досягнення балансу інтересів держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади та приватного власника, захист прав та інтересів, в тому числі майнових, добросовісного набувача та унеможливлення випадків додаткового звернення добросовісного набувача до держави щодо відшкодування шкоди, завданої йому внаслідок витребування майна (якщо держава не забезпечила непорушність права власності)".

За даними руху "Чесно", законопроєкт, зокрема, передбачає, що:

після 10 років з моменту незаконного відчуження ділянки, зокрема лісу, прибережної, інших природних зон, держава чи громада втрачають право вимагати повернення цих територій;

якщо з часу відчуження минуло до 10 років і суд ухвалить рішення щодо повернення ділянки державі чи громаді – вони мають виплатити власнику компенсацію за ринковою вартістю. Однак компенсацій втрат державі та територіальній громаді не передбачено.

Водночас законопроєкт передбачає винятки для земель стратегічного значення, об’єктів критичної інфраструктури, природоохоронного фонду та культурної спадщини, однак містить нюанси, які ускладнюють, або унеможливлюють таке повернення.

Також він не враховує, що межі земель природоохоронного фонду чи культурної спадщини часто не визначені чітко і не зафіксовані в Державному земельному кадастрі. В таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів на свою користь.

"Запропоновані у законопроєкті формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих РФ територіях України, хоча на це прямо вказало головне юридичне управління Верховної Ради", – зазначили активісти руху.

Наприкінці березня петиція про накладання вето на цей законопроєкт набрала 25000 голосів.