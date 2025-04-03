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Викрили ділків, які відмили майже мільйон під час ремонту будівлі міграційної служби на Чернігівщині

До схеми виявились причетними приватний підприємець, його брат, провідний інженер-кошторисник та чоловік, який відповідав за технічний нагляд проведених робіт. 

Викрили ділків, які відмили майже мільйон під час ремонту будівлі міграційної служби на Чернігівщині
Викрили схему відмивання грошей на Чернігівщині
Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили осіб, які заволоділи майже мільйоном гривень під час капітального ремонту будівлі Прилуцького відділу регіонального управління Держміграційної служби МВС.

Про це повідомили у Нацполіції. 

До схеми привласнення бюджетних коштів виявились причетними приватний підприємець, його брат, провідний інженер-кошторисник та чоловік, який відповідав за технічний нагляд проведених робіт. 

Під час ремонту спільники використовували більш дешеві та неякісні матеріали, ніж передбачені в кошторисній документації, частково не виконали роботи, а також частково імітували виконання утеплення фасаду будівлі.

Крім того, фірма-підрядник вирішила зекономити та залучила до ремонтних робіт сторонніх осіб, які отримували зарплату "у конвертах" – значно менше, ніж зазначено у кошторисі підрядника. Також зловмисники вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, на підставі яких державні кошти були перераховані на рахунки підрядної організації. 

"Встановлено, що своїми діями зловмисники завдали збитки державі на суму майже мільйон гривень", – зазначили у Нацполіції. 

Наразі фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Перевіряється причетність інших осіб до незаконних оборудок. Триває слідство.

  • Раніше на Харківщині викрили схему, за якою на ремонті доріг відмили 20 мільйонів гривень.
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