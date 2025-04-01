На Одещині судитимуть правоохоронця, який допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових

За свої послуги організатори схеми брали по 6 тисяч доларів США з особи.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Одещини, який допомагав військовозобов’язаним незаконно перетинати кордон із невизнаним Придністров’ям, повідомили у правоохоронному органі.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У січні 2025 року правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні “тури” для ухилянтів.

“Маючи інформацію про розташування блокпостів і систему охорони кордону, він забирав “клієнтів” на авто, переодягав їх у військову форму та провозив через блокпости, пояснюючи, що везе колег на службу. Далі висаджував ухилянтів у місці, звідки вони могли безперешкодно перейти кордон”, ‒ зазначили правоохоронці.

За свої послуги організатори схеми брали по 6 тисяч доларів США з особи, частина грошей йшла правоохоронцю.

Матеріали щодо інших учасників угруповання виділили в окреме кримінальне провадження.

У лютому 2025 року правоохоронця затримали після отримання чергової оплати. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.