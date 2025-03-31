Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
“раша Гудбай”: щеплення від хорошого кіно
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Російські солдати масово тонуть під час навчань з форсування на Херсонщині, — "АТЕШ"
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині затримали правоохоронницю, яка за $25 тисяч обіцяла "білий квиток" військовозобов'язаному

Жінці загрожує позбавлення волі терміном до п’яти років.

На Одещині затримали правоохоронницю, яка за $25 тисяч обіцяла "білий квиток" військовозобов'язаному
Фото: ДБР

Співробітники ДБР спільно із СБУ викрили та заблокували чергову схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Її організувала працівниця правоохоронного органу з Одеської області.

Про це інформує пресслужба ДБР. 

Жінка пообіцяла одному з чоловіків допомогти отримати "білий квиток" через знайомих медиків та працівників РТЦК та СП. За 25 тисяч доларів чоловіка мали зняти з військового обліку, що дозволяло йому виїхати з України.

Також за ці гроші правоохоронниця гарантувала додаткову послугу, аби забезпечити безперешкодний перетин кордону за підробленими документами. Клієнта супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови.

Підозрювану викрили під час спроби відправити за кордон чергового військовозобов’язаного.

Жінці повідомлено про підозру в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення посадовою особою за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

  • Нещодавно на Одещині правоохоронці затримали заступника голови ЛКК однієї з лікарень Подільського району, який за $6 тисяч пропонував громадянину допомогти його знайомому солдату звільнитись зі служби за станом здоров’я.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies