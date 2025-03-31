На Одещині затримали правоохоронницю, яка за $25 тисяч обіцяла "білий квиток" військовозобов'язаному

Жінці загрожує позбавлення волі терміном до п’яти років.

Співробітники ДБР спільно із СБУ викрили та заблокували чергову схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Її організувала працівниця правоохоронного органу з Одеської області.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Жінка пообіцяла одному з чоловіків допомогти отримати "білий квиток" через знайомих медиків та працівників РТЦК та СП. За 25 тисяч доларів чоловіка мали зняти з військового обліку, що дозволяло йому виїхати з України.

Також за ці гроші правоохоронниця гарантувала додаткову послугу, аби забезпечити безперешкодний перетин кордону за підробленими документами. Клієнта супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови.

Підозрювану викрили під час спроби відправити за кордон чергового військовозобов’язаного.

Жінці повідомлено про підозру в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення посадовою особою за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.