Світла пам’ять про людину

Відхід людини з земного життя у будь-якому віці та з будь-якої причини – завжди трагічно непоправна подія у колі близьких для неї людей, з якими тривало її земне життя. Умирає тіло людини, але для нащадків залишаються у спадок результати її земного життя та пам’ять про неї у серцях і душах тих, хто її знав особисто або просто чув про неї або про її справи і вчинки.

Ми – люди – як біологічні істоти всі смертні, так задумав Всевишній…

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Помер Микола Іванович Козюбра – Людина, Правник, Учений.

Це неочікуване повідомлення гострим сумом вразило мене, оскільки в пам’яті зберігаються відносно нещодавні спілкування з Миколою Івановичем, понад чверть століття особистого знайомства і довготривалої співпраці на освітянсько-дослідницькій ниві в стінах Києво-Могилянської академії та різних кафедрально-дружніх заходах за її межами…

Не бачу сенсу сьогодні перераховувати всі здобутки шановного Учителя і Колеги у сфері правничої освіти і науки не лише в Україні, але й в Європі. Вони достатньо відомі як правникам і політикам, так і тим, хто цікавився й цікавиться політико-правовими процесами взагалі на нашій планеті Земля.

Варто лише відзначити, що Микола Іванович як філософ правової теорії і практики зробив ще остаточно неоціненний внесок у розуміння природи феномену ПРАВА взагалі та прав і свобод кожної людини зокрема, доклавши свої зусилля і дослідницький талант до підготовки тексту Конституції України, ухвалення знакових рішень Конституційного Суду і розбудови правничого факультету Києво-Могилянської Академії в останні 22 роки свого земного життя, створивши власну Школу теорії і філософії права.

Скажу лише декілька слів про людину Миколу Козюбру, які навряд чи адекватно передадуть всю палітру моїх почуттів і відчуттів до нього: християнська людяність, мудрість, відповідальність, життєдайність, допомога тим хто їх потребує.

Померло тіло Миколи Івановича, але його думки і справи продовжують своє життя в життєдіяльності кількох поколінь його учнів і колег.

Най Господь поселить Душу Миколи Івановича у своїх оселях простить йому всі гріхи – умисні й неумисні, свідомі й не свідомі та творить йому Вічну Пам’ять. Амінь