Про стратегію в стані війни: мистецтво і культура

У рамках проєкту RES-POL (Rapid Expert Support for Culture and Media Policies in Ukraine) запрошені експертки та експерти працювали над стратегією розвитку культури України, яку взяло за основу Міністерство культури та стратегічних комунікацій для відповідної державної стратегії. У фокусі RES-POL були 4 сектори (Культурна спадщина, Мистецтво і культура, Креативні індустрії, Медіа), а також 10 істотних питань розвитку культури (конкурентна оплата праці, ефективність державних підприємств у сфері культури, фінансування креативних індустрій, моделі фінансування культурних послуг, громади та культурна спадщина, інтеграція з ЄС та культурна політика тощо). Проєкт здійснює ГО «Центр Регіональний розвиток» Агенції економічного розвитку за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Пропонуємо до розгляду публічну презентацію результатів роботи RES-POL у секторі Мистецтво і культура, яка відбулась 22 грудня у книгарні “Сенс”.