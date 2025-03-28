Донорство крові як лайфстайл

Під час повномасштабної війни донорство крові стало особливо важливим. Кров регулярно транспортується на фронт, а в тилу стабільні її запаси потрібні як на випадок обстрілів, так і для звичайної цивільної медицини.

Фото: Добробут Донорство крові

Дефіцит донорської крові в Україні існував і до повномасштабного вторгнення. Більше того — ця проблема актуальна і для тих країн, які не воюють, і які ми звикли вважати набагато більш розвиненими. І ми матимемо її й після закінчення війни, за будь-якого сценарію. Щоби заохотити людей до донорства за будь-яких обставин, а не лише за трагічних, потрібне позитивне підкріплення.

Оскільки йдеться про добровільне безоплатне донорство, воно має стати доступною та привабливою частиною повсякденного життя. Сьогоднішня молодь пишається участю в соціально важливих проєктах та креативно збирає гроші для допомоги ЗСУ — настільки ж стильним і бажаним має стати донорство. Його слід популяризувати всіма можливими способами, а також зробити процес максимально простим, чим і займається ДонорUA.

Скорочуємо відстань

В більшості українських міст є лише один центр крові. Для, наприклад, Луцька, який має площу 42 км², це не аж така проблема. Інша справа — скажімо, Кривий Ріг з площею 430 км² та протяжністю 66 км. Але навіть у Луцьку їхати з одного кінця міста в інший, аби здати кров — уже виклик при сучасному ритмі життя.

Така незручна система крові дісталася нам від радянської медичної машини. Новий Закон України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” прийняли лише у 2020 році, а СДУ “Український центр трансплант-координації”, який керує системою крові, запрацював у 2021. Тож реформувати цю галузь держава тільки почала, а повномасштабна війна з росією одночасно і “підганяє” цей процес, і ускладнює.

Альтернатива, доступна вже сьогодні — виїзні донації. ДонорUA проводить виїзні донації у готелях, бізнес-центрах, ТРЦ, картинних галереях. І це розмова не лише про те, аби ефективніше закривати потреби в крові, а і про донорство як дозвілля.

Центри крові можуть звертатися до нас, аби ми організували виїзну донацію в будь-якій локації, яка відповідатиме технічним і гігієнічним вимогам. Такі події популяризують донорство найбільш наочним способом.

Зокрема ми проводимо корпоративні дні донора, на яких люди здають кров у себе в офісі. Для центрів крові це спосіб поповнити запаси, для компаній — зміцнити КСВ, а для самих донорів — отримати новий досвід, рятуючи життя разом з колегами.

Спрощуємо адміністрування

ДонорUA безкоштовно надає центрам крові зручний електронний кабінет, за допомогою якого можна реєструвати донорів, формувати електронну чергу, запрошувати містян на донації та інформувати їх про поточні потреби. Усе, що потрібно — інтегрувати цей функціонал у роботу системи. На це потрібен час, якого у працівників і так бракує, коли росіяни обстрілюють мирні міста, а кров’ю потрібно забезпечувати не тільки цивільні лікарні, а і фронт. Але це не означає, що зміни неможливі — як мінімум, самі донори можуть і мають говорити про свої потреби та права.

Дякуємо за порятунок життів

Головна мотивація донорів — врятовані життя, а під час повномасштабної війни для більшості українців важливість донорства очевидна. Проте невеличкі винагороди можуть слугувати приємним нагадуванням про добру справу.

У ДонорUA діє бонусна програма — користувачі платформи за донацію крові можуть отримувати подарунки та знижки від партнерів. Для бізнесу це один зі способів зміцнення КСВ, для донорів — невеликий, але приємний прояв турботи. Завдяки співпраці з компаніями ми популяризуємо донорство серед так званої холодної аудиторії, і робимо його частиною сучасного способу життя.

Триває вже четвертий рік повномасштабної війни з сильним ворогом. Тривога, горе і втома стали нашою повсякденністю. Проте навіть у таких умовах українці мають у собі достатньо світла, аби допомагати, і ми раді бути частиною цієї спільноти та творити важливі зміни.