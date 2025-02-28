На тимчасово окупованій Луганщині росіяни проводять акції із здачі крові для російських військових.

Як розповідають у Центрі національного спротиву, заходи стали обов’язковими для усіх бюджетників та студентів "місцевих фейкових вишів". Усе через те, що армія РФ несе величезні втрати на полі бою.

"Не обійшлося без путінської ручної партії “єдіна росія”. Посіпаки-єдинороси тільки за кілька останніх днів зігнали до мобільних лабораторій щонайменше 350 мешканців тимчасово окупованого Луганська. У результаті прозвітували у кремль про 177 літрів зібраної крові", — кажуть у спротиві.

Подібні акції є систематичними на ТОТ України. До прикладу у тимчасово окупованому Генічеську місцеві колаборанти провели акцію “День донора” із залученням мобільної лабораторії по забору донорської крові.