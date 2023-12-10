На окупованих українських територіях росіяни перетворили цивільні лікарні на військові шпиталі, — підпілля

На тимчасово окупованих територіях росіяни завезли своїх лікарів та перетворили всі цивільні лікарні у військові шпиталі. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам, — пише Центр національного спротиву.

Для надання послуг окупантам залучають російських лікарів, яких привозять на тимчасово окуповані території України. Так, до окупованого Маріуполя завезли 30 російських медиків.

Військове керівництво росіян на місцях обслуговує виключно медперсонал ЗС РФ або інших цивільних медзакладів з території РФ.

"Загалом в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", — пишуть у нацспротиві.