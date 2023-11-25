Окупанти обладнали нові шпиталі у цивільних лікарнях сходу України, – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області місцеві жителі фактично позбавлені можливості отримувати фахову медичну допомогу, адже всі цивільні лікарні працюють на потреби окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Наразі більшість цивільних лікарень у регіоні перетворені ворогом у шпиталі й відтак місцеві мешканці позбавлені можливості проходити першочергове медичне обстеження, особливо це стосується людей похилого віку.

Окупанти продовжують чинити системний тиск на цивільне населення практично у всіх населених пунктах сходу, де знаходиться заклади медичної допомоги. Особливо це стосується Авдієвського напрямку.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що ворог примушує студентів медзакладів допомагати пораненим окупантам. За відмову окупанти погрожують виключенням із навчальних закладів.