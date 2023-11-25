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Франція найрішучішим чином засудила повітряну атаку росіян на Україну в День вшанування пам'яті жертв Голодомору

Глава МЗС Франції Катрін Колонна назвала такі атаки воєнними злочинами, за які Росія має бути притягнута до відповідальності.

Франція найрішучішим чином засудила повітряну атаку росіян на Україну в День вшанування пам'яті жертв Голодомору
Катрін Колонна
Фото: EPA

Франція заявила, що найрішучішим чином засуджує російську повітряну атаку, здійснену 25 листопада, в День вшанування пам'яті жертв Голодомору, коли Радянський Союз свідомо намагався винищити український народ за допомогою організованого голоду, що підтверджує цинізм і безмежне насильство Росії.

Про повідомило МЗС Франції. 

“Ці удари, більшість з яких були здійснені за допомогою безпілотників, в основному були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, зокрема в Києві. Це найбільша повітряна атака, здійснена Росією з початку її агресії, яка порушує найфундаментальніші норми міжнародного права”, - йдеться в повідомленні.

Як неодноразово зазначала міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна, ці атаки, навмисно спрямовані проти цивільного населення та інфраструктури України, є воєнними злочинами, за які Росія має бути притягнута до відповідальності.

Відомство також повідомило, що Франція продовжуватиме рішуче і так довго, як це буде необхідно, підтримувати Україну, щоб дозволити їй забезпечити законний захист свого суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час нічної атаки на Київ окупанти вперше використали "чорні шахеди". Попри схожість, це не були нові реактивні дрони, які раніше представив Іран.

У цих безпілотниках росіяни використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір. Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, зокрема візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп.

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