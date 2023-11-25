Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
ГоловнаСуспільствоЖиття

Енергетики Києва переходять на посилений режим роботи

Наразі в місті відновили електропостачання після нічної масованої атаки російських дронів.

Енергетики Києва переходять на посилений режим роботи
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Києві енергетики переходять у посилений режим роботи.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За прогнозами синоптиків, у столиці очікують негоду. Через це енергетики готуються ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення. 

Наразі в місті відновили електропостачання після нічної масованої атаки російських дронів. Через неї без світла залишились 151 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору і 12 установ. 

У Києві наразі немає аварійних відключень і обмеження не планують.

Однак начальник КМВА Сергій Попко закликав економно споживати електроенергію.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нині вранці Сили протиповітряної оборони збили понад 40 ворожих БпЛА, які летіли на Київ. Падіння уламків "шахедів" зафіксували у різних районах міста. 

Внаслідок нічної ворожої атаки у місті були пошкоджені магістральні повітряні лінії передач. Через аварійну ситуацію у столиці КМВА попередила про можливі обмеження електропостачання

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies