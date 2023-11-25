Енергетики Києва переходять на посилений режим роботи

Наразі в місті відновили електропостачання після нічної масованої атаки російських дронів.

У Києві енергетики переходять у посилений режим роботи.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За прогнозами синоптиків, у столиці очікують негоду. Через це енергетики готуються ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення.

Наразі в місті відновили електропостачання після нічної масованої атаки російських дронів. Через неї без світла залишились 151 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору і 12 установ.

У Києві наразі немає аварійних відключень і обмеження не планують.

Однак начальник КМВА Сергій Попко закликав економно споживати електроенергію.

Нагадаємо, нині вранці Сили протиповітряної оборони збили понад 40 ворожих БпЛА, які летіли на Київ. Падіння уламків "шахедів" зафіксували у різних районах міста.

Внаслідок нічної ворожої атаки у місті були пошкоджені магістральні повітряні лінії передач. Через аварійну ситуацію у столиці КМВА попередила про можливі обмеження електропостачання.