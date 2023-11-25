У Києві можливі обмеження електропостачання, — КМВА

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ у місті пошкоджені магістральні повітряні лінії передач. Через аварійну ситуацію у столиці можливі обмеження електропостачання. Про це інформують у КМВА з посиланням на "Укренерго".

"Ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Але в період виконання відновлювальних робіт в столиці можливі обмеження енергопостачання. Для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше", ідеться у повідомленні.

Споживачів просять не перевантажувати мережі та споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, внаслідок пошкодження повітряної лінії елекропередач у центральній частині Києва знеструмлені майже 200 будівель. Сьогодні вранці Росія атакувала Київ та область "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА, пошкоджені багатоповерхівки. Також постраждали мирні мешканці. Відомо, що руйнувань зазнали 5 районів столиці.