200 тисяч дронів замість виборів

У цьому тексті Громадянська мережа ОПОРА ще раз нагадує, чому проводити вибори в умовах війни – незаконно, небезпечно та нераціонально. Ми обрали кілька типів вкрай потрібних війську озброєнь, на які можна спрямувати кошти, котрі могли б піти на проведення виборів. Якщо це озброєння не придбати, то ціна перемоги для України може значно вирости.

6 листопада Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що зараз, в умовах оборони, “вибори не на часі” . І це гарний сигнал. Однак, цілком можливо, ідея виборів невдовзі знову стане актуальною.

Попри це, останні кілька місяців у публічному просторі лунають голоси на користь того, щоб вибори в Україні відбулися у заплановані терміни. Про це писали ЗМІ , говорили опозиційні політики , а окремі урядовці не могли чітко заперечити можливість проведення виборів в умовах війни.

Якби не російське повномасштабне вторгнення , у жовтні 2023 року українці обирали б Верховну Раду нового скликання, а у березні 2024 року – Президента. Втім, українське законодавство забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану.

Фото: Telegram/Zelenskiy

Вибори і війна несумісні

Цю тезу добре пояснено в заяві, яку підписали понад 100 громадських організацій, зокрема й ОПОРА. Ініціатори заяви нагадують, що законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Вони звертають увагу, що перед Україною постануть екстремальні безпекові й операційні виклики, які не можливо подолати жодними змінами до законодавства: знищена інфраструктура, фактична неможливість забезпечити повну безпеку всіх учасників виборчого процесу, необхідність забезпечити право голосу більше як 7 млн громадян, переміщених за кордон і всередині країни, та понад 1 млн захисників, складність залучення поліції – частини Сил Оборони України – для охорони виборів тощо.

Автори заяви наголошують, що, оскільки ~20% території нашої країни окуповані або є місцем бойових дій, ще ~20% перебувають у зоні безпосередньої досяжності артилерійських установок, а ракети і безпілотники запускають по всій країні, це створить безпрецедентні та невиправдані ризики. Ймовірна масована ракетна атака в день голосування унеможливить доступ громадян до дільниць та зірве виборчий процес. Відповідно, низька явка, призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів.

Крім цього, в заяві наголошено, що витрати на президентські та парламентські вибори (орієнтовно 9,5 млрд грн), “є невиправданими та цинічними, адже Україна все ще бореться за своє існування і потребує більше зброї та боєприпасів…”. І з цією тезою не можна не погодитися, якщо мислити раціонально. Тож ми пропонуємо витратити ці кошти на безпілотну авіацію (БПЛА).

Чому безпілотники і до чого тут The Economist

Російське повномасштабне вторгнення змусило Україну переглянути оборонний бюджет – він виріс удесятеро. У 2021 році він становив майже 124 млрд грн, а на 2024 рік запланували вже 1 трлн 164 млрд грн. Крім того, Україна отримала та продовжує отримувати військову допомогу на десятки мільярдів доларів. Особливо вагомий внесок тут зробили Сполучені Штати та країни Євросоюзу – майже на 44 млрд доларів та 25 млрд євро відповідно.

Однак навіть такі величезні ресурси не закривають усі потреби українського війська. Російський бюджет на військову кампанію 2024 року перевищує український у 2,5 раза, тому, щоб перемогти ворога, Україні потрібно дуже багато зброї. Так, у грудні 2022 року в інтерв'ю The Economist Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зазначив, що лише для виходу на рубежі 23 лютого 2022 року українській армії потрібно 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти (БМП) та 500 гаубиць. Крім того, для перемоги потрібна перевага в небі, якої в українських військ наразі немає.

Звісно, 9,5 млрд грн, які можуть піти на проведення президентських та парламентських виборів у 2024 році, на все це не вистачить. Якщо бути чесними, багато потрібного Україні озброєння не можна просто взяти і купити на ринку – потрібна політична воля продавців і купа інших чинників. Справді якісно допомогти Україні можуть лише західні союзники, надавши необхідну військову техніку. Втім, за “виборчі” гроші можна суттєво посилити безпілотну авіацію, яку Валерій Залужний у своїй нещодавній колонці для The Economist назвав важливим компонентом завоювання неба та подолання позиційного характеру воєнних дій, який став проявлятися з літа 2023 року.

Саме тому українським військовим дуже потрібні безпілотники. Зокрема, якщо говорити про дрони великого радіусу дії, то необхідні і розвідувальні, і ударні апарати. З одного боку, росіяни часто збивають безпілотники, з другого – це порівняно недорогий та ефективний засіб ураження, який допомагає зберігати життя українських військових, з третього – росіяни залучають значні фінансові ресурси для розвитку безпілотної авіації зокрема FPV дронів-камікадзе з тепловізійними камерами, які вони вже почали використовувати на фронті.

Фото: EPA/UPG

На останню проблему постійно звертає увагу волонтер та блогер Сергій Стерненко, який зібрав кошти на купівлю майже 16 тис. дронів-камікадзе для потреб українського війська. За його словами, якщо держава не кине зараз великі ресурси на цю галузь, за декілька місяців ситуація різко погіршиться для наших військ. Тож поки Уряд у своєму темпі працює над нарощенням виробництва дронів, на безпілотну авіацію постійно змушені збирати кошти і небайдужі громадяни, чиї родичі та друзі служать у Збройних Силах, і самі військові для своїх підрозділів, і відповідальний бізнес, і волонтери, які допомагають армії.

На що можна витратити гроші: “Бобри” і не тільки

Розпочнемо з FPV, які в ролі дронів-камікадзе стали дуже популярними під час російського вторгнення в Україну. Це безпілотні літальні апарати, оснащені функцією First Person View (“вид від першої особи”). Вони порівняно дешеві – залежно від моделі коштують від кількох сотень доларів – і можуть знищувати військову техніку та живу силу ворога на віддалі до 10 км. Залежності від вартості БПЛА на 9,5 млрд грн можна придбати 200-300 тис. дронів-камікадзе різного виробництва.

Далі перейдемо до розвідувальних апаратів. У листопаді 2022 року фонд “Повернись живим” оголосив збір на придбання 25 безпілотних комплексів Shark, створених компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню, за 325 млн грн. За кошти, які пішли б на проведення виборів, можна придбати 730 таких комплексів.

Оскільки виробник може не впоратися з таким замовленням, тому частину коштів варто віддати на інші потреби. Наприклад, фонд “Повернись живим” нещодавно передав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс PD-2. Він призначений для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження до 3 кг. Як повідомив у фейсбуці директор фонду Тарас Чмут, комплекс має дальність керованої роботи до 180 км, захищену систему звʼязку, 30-ти кратну денну камеру, тепловізор з 5-кратним зумом та можливістю перебувати у повітрі до 8 годин. Його загальна вартість із шасі та двома літаками сягає майже 30 млн грн. Тобто за всю суму грошей, які можуть бути витрачені на вибори в умовах війни, можна придбати більш як 300 таких комплексів.

У сфері аеророзвідки слід звернути увагу на дрони Mavic та Matrice. Крім функції спостереження, на ці квадрокоптери можна чіпляти всілякі “сюрпризи”. Простіший DJI Mavic 3 в середньому коштує 90 тис. грн, тож за 9,5 млрд грн можна придбати орієнтовно 90 тис. таких дронів із додатковою батареєю та системою скидання вантажів. Потужніших за характеристиками DJI Mavic 3T можна купити трохи більше – 40 тис. одиниць, а DJI Matrice 30T – 35 тис. одиниць.

Крім розвідувальних, слід звернути увагу й на ударні БПЛА – зокрема турецькі Bayraktar’и, які добре зарекомендували себе на полі бою. У червні 2022 року на купівлю чотирьох таких літальних апаратів фонд Сергія Притули зібрав 600 млн грн. Вартість одного безпілотника склала 150 млн грн, тобто за 9,5 млрд грн можна придбати трохи більш як 60 таких літальних апаратів. Також влітку минулого року “Повернись живим” вперше в Україні придбав та передав військовим один комплекс Bayraktar TB2, який складається з трьох безпілотників, системи повітряного зв'язку, мобільного комплексу наземного управління, наземного терміналу передачі даних, системи розпізнавання “свій-чужий” і кількох десятків керованих авіаційних боєприпасів. Така покупка обійшлася в орієнтовно 630 млн грн. За кошти, які можуть бути витрачені на вибори, можна закупити 15 таких комплексів.

Серед ударних безпілотників українського виробництва варто згадати БПЛА “Морок”. У жовні 2023 року фонд Сергія Притули спільно з блогерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим зібрали 175 млн грн на купівлю 100 таких апаратів, які здатні нести 30 кг корисного навантаження на відстань до 800 кмв. Вартість одного безпілотника — 1,75 млн грн, тож на 9,5 млрд грн, можна купити майже 5,5 тис. таких апаратів.

Дещо дорожчим є український БПЛА “Бобер”, здатен вражати цілі на відстані 800 км. Саме такі дрони літали в гості у Москву й наробили збитків на понад 900 млн доларів у Криму, на інших окупованих територіях і військових об'єктах ворога. Вартість одного “Бобра” — орієнтовно 4 млн грн. У жовтні 2022 року, після перших масованих атак на українську енергетику, волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула оголосили збір “на помсту”, 200 млн грн із якого пішло на купівлю 52 “Бобрів”. Ще 45 “Бобрів” було придбано в рамках проекту “Black Box” від фонду “Повернись живим” та Ігоря Лаченкова. Тобто якщо витратити всі 9,5 млрд грн на “Бобри”, можна купити майже 2400 таких “пташок”.

Серед ударних безпілотників невеликого радіуса дії слід виокремити українські дрони-камікадзе RAM II UAV. Повністю заряджений БПЛА з 4-кг бойовою частиною може діяти на відстані 30 км від місця запуску і виконувати спостереження та бойові завдання. Вартість одного комплексу (10 дронів-камікадзе і станція управління) становить 20 млн грн. Якщо спрямувати гроші, які можуть піти на вибори в умовах війни, на такі дрони, можна купити 475 комплексів, зокрема щонайменше 4750 дронів-камікадзе, бо станції управління, ймовірно, можна використовувати повторно.

Це ж було вже

Нагадаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення ОПОРА у колонці для “Мілітарного” писала, куди можна переспрямувати щонайменше 14 млрд грн, закладених у бюджеті-2022 на субвенцію на соціально-економічний розвиток та інфраструктурну субвенцію, які народні депутати використовували для самопіару. Аналітики запропонували витратити ці кошти на бойову авіацію, самохідні артилерійські установки (САУ), протиповітряну оборону (ППО) та протикорабельні ракети. Тоді нас у силу об'єктивних причин послухали, і бюджетні гроші пішли на потреби Сил Оборони.

Надія є

Сподіваємося, що так буде і цього разу. Україна, за різними даними, щодня втрачає по 300-400 дронів. Із них майже 50 апаратів – це розвідувальні дрони. Ще частина – FPV-дрони (“камікадзе”), які вражають ворога, а також ударні БПЛА дальнього радіуса, які теж або досягають цілі, або, на жаль, стають жертвами протиповітряної оборони ворога. Однак, якщо раціонально підійти до витрачання бюджетних коштів, можна збалансовано посилити нашу безпілотну авіацію – купити і кілька десятків Bayraktar’ів, і Shark’и, кілька сотень “Бобрів” і ще десятки різних розвідувальних та FPV-дронів, які допоможуть вигнати окупантів з української землі.