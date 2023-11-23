Гірка правда: вплив солодкого на ваше здоров'я

Ізраїльські вчені проф. Еран Елінав та Еран Сегалі провели незвичайне дослідження. Протягом кількох років вчені спостерігали за групою добровольців із 800 осіб. Учасників експерименту поділили на дві групи. Перші їли лише «здорову» їжу, а другі — те, що прийнято вважати нездоровим харчуванням: напівфабрикати, чіпси, газовані напої, заморожені продукти тощо. (Усього в дослідженні було задіяно близько 47 000 найменувань товарів). І в результаті вони дійшли висновку , що здорового харчування не існує. Що організм людей, які приймали участь в дослідженні реагував на їжу суто індивідуально. В учасників обох груп спостерігалися як позитивні зміни, так і негативні.

Чи не задавались ви питанням: «Чому одні люди їдять що завгодно, скільки завгодно і не гладшають, а інші – кусочок тортика помітять на талії уже на другий день?

Фото: надане Аллою Цвєтковою

В даний час дієтологи орієнтуються на так званий глікемічний індекс, який визначає, наскільки та чи інша їжа є «здоровою» для всіх. Проте результати дослідження показали, що той самий продукт по-різному впливає на рівень цукру в різних людей. Наприклад, у однієї з жінок, які брали участь у дослідженні, яка до цього перепробувала безліч дієт у спробах схуднути, виявилося, що її рівень цукру «підскакує» після вживання томатів. В інших, наприклад, банани провокували видиміші зміни, ніж солодка випічка.

У доповіді, підготовленій за результатами дослідження, йдеться про те, що «здорові» та «нездорові» продукти повинні визначатися для кожної людини індивідуально, причому у певний момент її життя. Саме тому "здорового харчування для всіх" не існує, а підбирати продукти харчування потрібно, ґрунтуючись на реакції мікрофлори кишечника на різну їжу.

Щоб з'їсти занадто багато цукру, вам не потрібно цілими днями їсти пироги. Тому що підсолоджувачів повно навіть у тих продуктах, які не є десертами. Ось чому надмірне споживання цукру – це більш поширена проблема, ніж нам здається.

Ось 5 ознак того, що ви дійсно зловживаєте цим продуктом, навіть якщо не здогадуєтеся про це:

1. Постійний потяг до їжі.

Чим більше ви їсте солодкого, тим сильніший потяг до нього починає відчувати ваш організм. Це створює порочне коло: тіло звикає до солодкого і з кожним днем хочеться все більше і більше. Не дарма це явище часто порівнюють із наркотичною ломкою.

2. Поганий обмін речовин. Зловживання цукром може призвести до низки проблем, відомих як метаболічний синдром. Симптоми включають збільшення ваги, високий кров'яний тиск, підвищений рівень цукру, ожиріння та ін.

3. Проблеми зі шкірою. Надлишок цукру чи не насамперед позначається на стані шкіри. Існує прямий зв'язок між появою прищів та рівнем цукру в організмі людини.

4. Захворювання порожнини рота. Про це знають усі: цукор руйнує зубну емаль і, зрештою, це може призвести до появи карієсу.

5. Низький рівень енергії. Цукор може дати лише короткочасний приплив енергії. А в довгостроковій перспективі солодощі призводять до відчуття втоми та головного болю.

Як же зменшити вживання цукру без «стресу» для організму?

1. Пийте воду!

Обмежте або ж зовсім відмовтеся від газованих солодких напоїв, які не тільки додають зайвих калорій до денного раціону, але й спричиняють зневоднення організму.

2. Спробуйте схему повільного виключення оброблених продуктів. Наприклад:

Понеділок – розвантажувальний день.

Сніданок: повинен бути білковим.

Перекус перед обідом – несолодкі фрукти.

Обід – без хліба.

Перекус перед вечерею – натуральний йогурт, несолодкі фрукти, бажано відсутність хлібобулочних виробів, для вгамування почуття голоду ввечері з'їжте яйце, рибу, несмажене м'ясо, овочевий салат, відварені овочі.

Вечеря – без вуглеводів, тобто, без картоплі, без каш, без макаронів.

Вівторок – день рослинної олії. Намагайтеся в цей день не вживати тваринні жири, тобто вершкове масло, сало та інші тваринні жири. Готуємо тільки на рослинному маслі. Намагайтеся уникати присутності тваринних і рослинних жирів в одній страві.

Середа – чудовий день.

Їжте так, як вам подобається. Харчові звички, набуті роками, дуже довго змінюються. Не поспішайте. Пам'ятайте, корисні звички продовжують життя, а шкідливі роблять його цікавішим.

Четвер та П'ятниця: у ці дні ми не їмо солодощі, дріжджовий хліб, хлібобулочні вироби, картоплю, фрукти, банан, виноград, грушу, диню, кавун, хурму, крупи: кус-кус, манку, пшеничну крупу, рис.

Субота: їжте більше фруктів.

Стільки, скільки вам зручно. Єдине, на що варто звернути увагу, так це на те, що вечеря і їжа після вечері не можуть бути фруктами. Слідкуйте за тим, щоб в суботу на ніч фрукти не вживалися.

Неділя – день солодкої їжі.

Кращий час для солодощів – другий сніданок з 11:00 до 13:00. Вибирайте солодощі, в яких менше цукру. Людям, яким необхідно обмежити споживання цукру, не підходять цукерки з начинками, зефір, вафлі, пісочне печиво, тістечка з масляним кремом, смажені пончики з повидлом.

Щоб зрозуміти, як побудувати свій раціон, аби зменшити споживання шкідливої їжі, перебудуватися на здорове харчування відповідно до своєї фізіології, вивчайте особливості продуктів, цікавтеся правильними способами приготування. Не дарма з давніх-давен існує істина: «Бог створив їжу, а диявол створив кухаря».

Любіть себе і будьте здорові!