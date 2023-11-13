Очільник МОЗ: Причиною понад 80% передчасних смертей в Україні є неінфекційні захворювання

Причиною понад 80% передчасних смертей в Україні є неінфекційні захворювання.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Серед факторів ризику - нездорове харчування, тютюнокуріння, вживання алкоголю та нестача фізичної активності. За словами міністра, їхня поширеність призводить до того, що в Україні є один з найнижчих показників тривалості життя в Європі.

Ляшко додав, що для того, аби змінити ситуацію, треба уважніше ставитися до способу життя та харчових звичок, а також сформувати здорові звички та прищепити культуру здорового способу життя дітям.

Глава МОЗ повідомив про реформу харчування в закладах освіти з 2020 року.

"Зокрема, вдалося: затвердити нові нормативи та регламенти, змінити норми і затвердити Порядок організації харчування у закладах освіти й дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Для зручності шкіл були розроблені три технологічні моделі організації харчування: кожна обирає зручну для себе модель, яка покликана забезпечити рівний доступ до якісної їжі для всіх дітей. Створюються кулінарні хаби для навчання кухарів-тренерів, які передаватимуть навички колегам у регіонах", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, Франція буде допомагати Україні інтегруватись в систему охорони здоров’я ЄС. А USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) оголосило про виділення ВООЗ додаткових 1,8 мільйона доларів для підтримки безперервності охорони здоров’я в нашій державі.