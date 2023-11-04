Понад три десятки випадків захворюваності на гепатит А зафіксували на Дніпропетровщині

У нинішніх зразках води, які взяли для аналізу, гепатиту не виявили, однак моніторинг продовжать.

На Дніпропетровщині зареєстровано 32 випадки захворювання на гепатит А.

Про це повідомили представники Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, передає видання "Павлоград".

За інформацією фахівців, зростання захворюваності фіксували у 2014-2015, 2019-2020 роках.

У нинішніх зразках води, які взяли для аналізу, гепатиту не виявили, однак моніторинг продовжать.

Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи. Зважаючи на це, КМДА заявила, що Київ теж перебуває у зоні потенційної небезпеки.

Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.

3 листопада підтвердили гепатит А у жительки однієї з громад Тернопільщини.