Фото: Макс Требухов

Печерський районний суд Києва відхилив клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак.

Прокурор Офісу генерального прокурора просив для неї особисте зобов'язання, повідомила журналістка LB.ua. Захист Гусак наполягає на тому, щоб запобіжний захід не застосовувався, бо це матиме репутаційні втрати і може заважати роботі голови НСЗУ, зокрема її відрядженням.

Прокурор наполягає на тому, що в квітні 2022 державне підприємство "Електронне здоровʼя" не виконувало роботи, оплачені НСЗУ. Про це, за словами прокурора, свідчать нулі у одному з додатків до договору за квітень, і свідчення трьох свідків з ДП "Електронне здоров’я". Йдеться про формування технічних вимог до медичних інформаційних систем. Відповідно до експертиз Офісу генерального прокурора, це призвело до збитків у розмірі 2 млн 128 тисяч гривень.

Наталя Гусак натомість пояснила, що формування цих технічних вимог тривало не один місяць, і що це відображено в інших таблицях, оскільки ця послуга є частиною іншою комплексної послуги.

Якби я підписала додаток з одиницями, це була б недбалість. Я підписала з нулями, тому що так має бути, це відповідно сформовано. Також я розуміла, що всі пункти виконуються, що підтверджується іншою таблицею, яка є невідʼємною частиною звіту, І переконана, що послуга надавалася у повному обсязі, – сказала Гусак.

Вона додала, що така форма звіту є затвердженою Міністерством цифрової трансформації.

"Іноді нулі дратують, але він вказує, що ми знаємо, що і коли надавалося", – сказала вона.

Фото: Макс Требухов

Наталія Гусак 27 жовтня отримала підозру у службовій недбалості. Їй закидають неналежну перевірку виконання робіт державним підприємством, що виконувало замовлення НСЗУ.

Слідство повідомило, що у квітні 2022 на замовлення НСЗУ одне з ДП виконувало роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. За результатами виконаних робіт ДП склало акт здачі-приймання послуг, але в нього включили обсяг робіт, який, за даними слідства, фактично не було виконано. Гусак підозрюють у тому, що вона належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

Гусак, коментуючи справу, сказала, що зацікавлена у забезпеченні чесності та об’єктивності процесу.

"Головними принципами моєї роботи в НСЗУ завжди були і залишаються прозорість та підзвітність. Однак, за той час, що я очолюю НСЗУ, постійно стикаюся з перевірками зі сторони контролюючих та правоохоронних органів. Буду відвертою: часто – безпідставних та ініційованих тими, кому НСЗУ «заважає»”, – написала вона.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Обрання запобіжного заходу розглядає суддя Сергій Вовк, який обвинувачувався, але був виправданий у винесенні завідомо неправосудного рішення. Вовк відомий зокрема тим, що відправив до в'язниці Юрія Луценка та дозволив ексзаступнику адміністрації Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави 7 млн гривень за "шкоду репутації".

Гусак очолила Національну службу здоров'я в 2021 році. До цього вона була заступницею голови Чернівецької ОДА – курувала медичний напрямок. Також Наталія Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.