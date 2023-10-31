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Через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи

Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

Через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

У Вінницькій області посилюють протиепідемічні заходи через спалах гепатиту А.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, в області посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною опинилися ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. 

Крім того, органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. У Вінниці продовжується дистанційне навчання, яке стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня", - зазначив Кузін.

Лікарі-епідеміологи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та групи оперативного реагування Центру громадського здоровʼя обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер (ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом). 

На підставі проведених епідрозслідувань визначили щонайменше чотири можливі фактори, які вказують на джерело інфекції. Також в області триває вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, залучених у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. 

Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів із підтвердженим діагнозом, зокрема, сімей які проживають спільно або близьких, з ким контактували напередодні захворювання. Також для вакцинації дітей доставлено 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах.

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Нагадаємо, про спалах гепатиту А МОЗ заявило тиждень тому. Тоді госпіталізували 60 осіб, серед яких були 14 дітей.

Згодом міністерство повідомило про ріст захворювання - у понад два рази збільшилася кількість хворих.

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