Харчування та онкологія: які продукти варто уникати та які включити до раціону

В продовження теми здорового способу життя та профілактики онкологічних захворювань, важливо звернути увагу на харчування як один з ключових аспектів підтримки здоров'я. На цей раз розглянемо категорії продуктів, які рекомендовано обмежувати або виключати з раціону, а також ті, які варто вживати для профілактики та лікування онкозахворювань.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Відповідно до вказівок та даних медичних досліджень, продукти можуть впливати на ризик виникнення раку. Деякі з них можуть сприяти зменшенню цього ризику, тоді як інші, навпаки, можуть стимулювати його появу. Розглянемо детальніше, які продукти варто включити до свого раціону, а які краще обмежити або виключити.

1) Продукти, які треба виключити або обмежити:

- Рафінований цукор: Високий вміст рафінованого цукру в їжі може призвести до збільшення рівня цукру в крові, що, в свою чергу, створює сприятливе середовище для росту ракових клітин. Збільшений рівень цукру може сприяти запаленню та стимулювати поділ ракових клітин. Крім того, цукор веде до збільшення ваги, що є фактором ризику для декількох видів раку, включаючи рак ободової кишки та молочної залози.

- Газовані (особливо солодкі) напої: Газовані напої містять велику кількість цукру, який може призвести до надмірного набору ваги та розвитку ожиріння. Ожиріння пов'язане із збільшеним ризиком розвитку багатьох видів раку, включаючи рак ободової кишки, молочної залози та підшлункової залози. Крім того, деякі газовані напої можуть містити карамельні барвники, які також можуть бути канцерогенними.

- Різні бульйонні кубики та штучні приправи: Бульйонні кубики і штучні приправи можуть містити шкідливі хімічні добавки, включаючи глютамат натрію, який може бути канцерогенним. Глютамат натрію може сприяти запаленню та викликати реакції, що сприяють раковому росту. Ці добавки можуть також погіршити стан слизової оболонки шлунка та кишечника, що збільшує ризик розвитку раку цих органів.

- Соєвий соус: Деякі види соєвого соусу можуть містити велику кількість натрію, який може підвищити кров'яний тиск та навіть впливати на роботу нирок. Високий кров'яний тиск і пошкоджені нирки можуть бути факторами ризику для розвитку раку. Крім того, деякі види соєвого соусу містять шкідливі добавки та консерванти, які можуть бути канцерогенними.

- Майонез (за винятком майонезу домашнього приготування): Багато майонезів, які продаються в магазинах, містять трансжири та інші некорисні речовини, які можуть впливати на здоров'я. Трансжири пов'язуються із збільшеним ризиком розвитку раку шлунку, кишечника та інших видів раку. Майонез, приготований вдома з якісних інгредієнтів, може бути менш шкідливим, але залишається продуктом, який потрібно споживати з обережністю.

- Продукти швидкого харчування: Швидкі страви, бургери та фастфуд містять велику кількість трансжирів, солі та шкідливих добавок, які можуть бути основними факторами ризику для здоров'я. Трансжири можуть збільшити рівень поганих ліпідів у крові та сприяти застійним явищам в судинах, що може призвести до розвитку раку. Багатство солі у швидкій їжі може підвищити кров'яний тиск і погіршити роботу нирок.

- Смажена, жирна, гостра їжа: Вживання смаженої та гострої їжі може подразнювати шлунок та сприяти розвитку запальних процесів, що можуть збільшувати ризик онкологічних захворювань. Зокрема, смажена їжа містить ацетиламідопентанову кислоту, яка може викликати зміни в генетичному матеріалі та сприяти розвитку раку.

- Продукти з високим ступенем переробки (червоне м'ясо, бекон, салямі): Червоне м'ясо та оброблені м'ясні продукти містять надмірну кількість насичених жирів та солі. Насичені жири можуть збільшити ризик розвитку раку шлунка та кишечника, тоді як оброблені м'ясні продукти містять нітрати та нітрити, які можуть бути канцерогенними. Такі продукти також можуть призвести до утворення канцерогенних сполук, таких як аміни та гідроксиламіни.

- Напівфабрикати, фастфуд: Велика кількість готових напівфабрикатів містить шкідливі добавки та трансжири, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Трансжири в готових стравах можуть збільшити ризик розвитку раку та погіршити стан судин. До того ж, фастфуд часто містить консерванти та барвники, які можуть бути канцерогенними.

- Продукти, що мають у своєму складі глутамат натрію та велику кількість вітаміну «Е»: Глутамат натрію часто додається як підсилювач смаку у багатьох продуктах та закусках. Ця речовина може викликати збільшення апетиту та сприяти переїданню, що може призвести до надмірного набору ваги та розвитку раку. Велика кількість вітаміну "Е" також може бути небезпечною, оскільки деякі дослідження показали, що ця вітамін може сприяти росту ракових клітин.

- Соняшникова, пальмова олія (окрім лляної): Застосування соняшникової та пальмової олії може призвести до підвищення рівня холестерину та зростання ризику розвитку ракових захворювань. Високий рівень холестерину пов'язаний із збільшеним ризиком розвитку раку, зокрема раку кишечника. Лляна олія вважається корисною і містить багато омега-3-жирних кислот, які можуть мати протизапальний та антиоксидантний ефекти.

- Алкоголь: Вживання алкоголю пов'язано з ризиком виникнення різних видів раку, включаючи рак печінки, гортані та грудей. Перевищення рекомендованої норми споживання алкоголю може погіршити стан здоров'я та підвищити ймовірність захворювання.

Ці продукти не тільки можуть збільшити ризик онкологічних захворювань, але й впливати на загальний стан здоров'я. Регулюючи свій раціон та обмежуючи вживання цих продуктів, можна зменшити ймовірність розвитку раку і підтримувати оптимальне здоров'я.

2) Продукти, які потрібно включити в свій раціон харчування:

- Фрукти та овочі різних кольорів: Різні фрукти та овочі різних кольорів містять різні корисні сполуки, такі як каротиноїди, бета-каротин, лютеїн та інші. Вони сприяють підвищенню імунітету та можуть запобігати розвитку ракових захворювань.

- Хрестоцвіті овочі: Брокколі, редис, цвітна та брюссельська капуста, ріпа, гірчиця містять індол, активний елемент, що сприяє очищенню печінки та нейтралізації шкідливих хімічних факторів.

- Зелені рослини: Різні зелені рослини багаті на хлорофіл, антоціаніди та інші корисні сполуки. Вони сприяють очищенню організму та захисту від шкідливих елементів.

- Зелений чай: Зелений чай містить антиоксиданти, які можуть бути корисні для організму та сприяти профілактиці ракових захворювань.

- Ананас, брокколі та часник: Ці продукти містять сполуки, які мають протипухлинну дію та допомагають в детоксикації організму.

- При раку грудей: рекомендується збільшити споживання вітаміну D, висівок, цільнозернових злакових та їх паростків, бобів, висівок.

- Малина, виноград, полуниця, суниця, гранат, чорниця: містять елагову кислоту, яка перешкоджає оксидації в мембранах клітин і вважається добрим антиоксидантом.

- Фрукти та овочі синього, червоного або бузкового кольорів(наприклад, синя капуста, вишня, буряк, різні види винограду, ожина, чорниця): Ці продукти містять антоціаніди – антиоксиданти, які можуть допомогти в боротьбі зі шкідливими впливами та виведенням шкідливих речовин з організму.

- Омега-3-жирні кислоти: Омега-3-жирні кислоти знаходяться в морській рибі, риб'ячому жирі, лляній олії та насінні. Вони можуть бути корисними для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

- Спаржа, часник, помідори, цибуля, пшениця, чорнослив: Ці продукти сприяють підтримці здорової мікрофлори у кишечнику та детоксикації організму. Чорниця сприяє зменшенню гнильних процесів та бродінню, а також скупченню газів.

- Вода: Важливо вживати достатню кількість води для підтримки гідратації організму та виведення токсинів. Також корисні киселі, відвари, морси, узвари, свіжі соки, чаї з лимону, м'яти, шафрану, кориці, ромашки, кропу, шипшини, обліпихи.

Наукових даних про вживання молочних продуктів як причину виникнення онкологічних захворювань немає. Зате існують дані про зниження ймовірності виникнення деяких видів раку (шлунку, товстого кишківника, сечового міхура, молочної залози) при вживанні кисломолочних продуктів. Існують суперечливі дані про вплив молока (особливо, незбираного) на розвиток раку передміхурової залози. Тому споживачам, які знаходяться в групі ризику (наприклад, чоловіки, в яких наявний хронічний запальний процес передміхурової залози чи діагностовано її пухлину, або ж у яких в родині є такі випадки) ймовірно слід ретельніше планувати свій раціон – не перевищувати рекомендовані норми споживання молока, надавати перевагу кисломолочним продуктам та молоку із нижчим вмістом жиру.

Важливо пам'ятати, що харчування суттєво впливає на наше здоров'я, і вибір продуктів може бути важливим кроком у профілактиці онкологічних захворювань. Обмеження споживання шкідливих продуктів та включення корисних у ваш раціон позитивно впливає на ваше здоров'я.

Необхідно також звернути увагу на свій спосіб життя та фізичну активність. Регулярна фізична активність сприяє покращенню загального стану організму та підтримує його в гарній формі. Виберіть вид фізичної активності, який вам до душі, і відводьте для нього час у своєму розкладі. Обмежте діяльність, яка потребує перебування в одному положенні (сидіння, лежання, перегляд телевізора або «час перед екраном» смартфону або планшетного ПК).

Не менш важливо дотримуватися позитивного психологічного налаштування. Позитивні думки, радість та задоволення від життя можуть підтримувати ваше здоров'я.

Зміни в харчуванні та способі життя мають бути ретельно обговорені з лікарем, особливо, якщо ви маєте певні медичні показання або підвищений ризик онкологічних захворювань. Лікар може надати вам індивідуальні поради та рекомендації.

Запам'ятайте, що здорове харчування та спосіб життя – це ключ до зниження ризику онкологічних захворювань та забезпечення довгого та щасливого життя.

Бережіть своє здоров'я та дбайте про себе!