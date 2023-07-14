Один із найпоширеніших цукрозамінників аспартам може спричиняти рак, – ВООЗ

Аспартам знову потрапив у центр уваги. Його визначили як “можливий канцероген”, але прийнятна добова доза залишається незмінною.

Відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з дослідження раку назвало аспартам «можливим канцерогеном», викликаючи нові сумніви щодо безпеки одного з найпоширеніших у світі штучних підсолоджувачів, пише The Washington Post.

Міжнародне агентство з дослідження раку, що входить до ВООЗ, заявило, що останні дослідження показують, що аспартам може бути пов’язаний із вищим ризиком раку печінки. Але інше агентство у структурі ВООЗ заявило, що не буде змінювати свої рекомендації щодо того, скільки аспартаму можна безпечно споживати в день, заявивши, що речовина не всмоктується в кров.

Зазначається, що протилежні заяви окремих агенцій в структурі ВООЗ, напевно, посилять питання про безпеку аспартаму, який використовується у всьому: від дієтичної кока-коли та зубної пасти до низькокалорійних фруктових йогуртів та краплей від кашлю.

Понад 90 країн схвалили використання аспартаму, а Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США п’ять разів перевіряло його безпеку з моменту його схвалення для споживання в 1981 році. Проте занепокоєння щодо його потенційного ризику раку залишаються.

Нагадаємо, у березні СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих. У злоумисників вилучили фальсифікату на 50 млн гривень.