У разі вибуху на ЗАЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готові до можливої евакуації, - МОЗ

Виходити з будівель можна буде лише після відповідних вказівок влади.

У разі вибуху на окупованій росіянами Запорізькій АЕС жителі потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади. На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник", - порадили у відомстві.

Серед рекомендованих речей, які мають бути у валізі:

маска для обличчя або респіратор;

аптечка і тижневий запас ліків (якщо людина має хронічні захворювання);

вологі серветки;

змінний одяг та взуття;

мінімально необхідний запас води і їжі.

"Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах", - наголосили у МОЗ.

Фото: МОЗ

Міністерство також звернуло увагу жителів потенційної зони радіаційної аварії на тому, що виходити з будівель можна буде лише після відповідних вказівок влади.

"Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем. Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій", - наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

Днями українська розвідка повідомила, що російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян.

На території станції та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персонал, що залишається на станції, отримав вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".