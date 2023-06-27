Таблетки, від яких ми набираємо вагу! Частина 1

Прийом деяких ліків може бути пов'язаний з можливим збільшенням ваги. Це може стати проблемою для людей, які хочуть підтримувати оптимальну вагу і піклуватися про своє здоров'я. Однак, правильний раціон харчування може зіграти важливу роль в управлінні вагою і мінімізації побічних ефектів ліків. Розглянемо, які стратегії харчування можуть допомогти вам уникнути збільшення ваги при прийомі антидепресантів, контрацептивів, нейролептиків, бета-блокаторів і кортикостероїдів.

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Розглянемо кілька важливих факторів, які необхідно враховувати, щоб не набрати вагу на тлі прийому перерахованих вище груп препаратів:

1) Порція їжі.

Порція їжі для людини вагою 75-90 кг повинна становити 350 грам. У разі, коли при прийомі їжі присутня перша страва, порція їжі може становити 400 грам.

2) Правильне поєднання необхідних продуктів при прийомі певних груп медикаментів.

3) Обмеження в їжі при прийомі деяких груп препаратів.

Вам не доведеться стримувати апетит або голодувати. Вам просто не потрібно їсти того, чого їсти не можна.

Сьогодні ми розглянемо, що потрібно знати про харчування при прийомі антидепресантів!

Деякі антидепресанти (наприклад, Міртазапін, Паксил, Пароксетин, Ремерон) можуть впливати на метаболізм і апетит, що може призвести до збільшення ваги у деяких людей. Однак при правильному харчуванні цей ефект можна звести до мінімуму.

Ось деякі рекомендації:

• Збільште споживання продуктів, багатих білком, оскільки це допомагає створити відчуття ситості. Включіть в свій раціон птицю, рибу, яйця, тофу і бобові.

• Обмежте споживання простих вуглеводів, таких як солодощі та біле борошно. Віддавайте перевагу складним вуглеводам, таким як овочі, фрукти і продукти з цільного зерна.

• Збільште споживання продуктів, багатих харчовими волокнами, так як вони сприяють відчуттю ситості і підтримують нормальне функціонування травної системи. Включіть в свій раціон овочі, фрукти, горіхи і насіння.

• Регулярно їжте продукти, багаті антиоксидантами, такі як ягоди, зелені овочі, цитрусові.

• Уникайте надмірного вживання алкоголю, так як він може посилити побічні ефекти антидепресантів і сприяти збільшенню ваги.

• Підтримуйте помірну фізичну активність, таку як ходьба, йога або плавання, щоб підтримувати загальну фізичну форму та контроль ваги.

Також ми публікуємо план харчування для людей вагою від 65 до 80 кг, які приймають антидепресанти.

Вік від 30 до 45 років.

Не худнути і не поправлятися.

В наступній публікації ви дізнаєтесь про наші рекомендації щодо раціону харчування при прийомі протизаплідних препаратів.