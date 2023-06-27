Україна та Росія: боротьба за свободу і майбутнє

Російська агресія проти України наразі становить загрозу не тільки для нашої країни, але й для всього світу. Некомпетентність і безжалісність військовослужбовців, залякування, насильство та пропаганда – це лише деякі з ознак російської агресії. Перемога України у війні є важливою не лише для самої України, але й для утвердження справедливості та миру у світі. Російська агресія має бути зупинена, а цінності демократії, свободи та прав людини повинні перемогти, забезпечуючи стабільність та безпеку для всіх націй.

Аспен Інститут Київ провів онлайн-діалог “Війна і природа людини”. Під час заходу мислителі, інтелектуали, дипломати, правозахисники з України, інших європейських країн та Сполучених Штатів обговорили виклики війни та нову глобальну архітектуру миру.

Еліот Герсон, Виконавчий віце-президент Аспен Інституту (США) та Наталія Яресько, Голова Наглядової Ради Аспен Інституту Київ, звернулися з вітальними словами до учасників Діалогу. Зокрема, вони відзначили сміливість українців та їхню готовність і надалі протистояти ворогу.

Виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська наголосила, що порушення теми глобальної безпеки на міжнародному рівні наразі надзвичайно актуальна, а також сприяє виконанню місії Інституту — розвитку ціннісного лідерства.

Володимир Єрмоленко, український філософ, директор аналітики Internews Ukraine: “Існує російська держава, але не нація”

“Для України війна почалася 2014 року, а не лише в 2022. Також багато людей вважають, що це війна, пов'язана лише з Путіним. Але це далеко не так. Якщо Путіна прибрати, нічого не зміниться, адже мова іде не тільки про персоналії, а про російський імперіалізм. Парадокс Росії у тому, що попри наявність держави, російська нація відсутня. Їхня імперська політика полягає в асиміляції і знищенні української ідентичності. Ми бачимо це на деокупованих територіях, де росіяни зухвало поводяться з українським населенням.

Поточна російська система та її очільники не мислять категоріями миру. Вони думають не як можна обмежити жорстокість, а як зробити її законною. Це стосується не лише України, але і таких країн, як Сирія, Чечня та інші, які постраждали від російської агресії. Військові злочини Росії не є унікальними, що стосується лише цієї війни. Ми бачимо, як історія повторюється. Це стало можливим через те, що Росія не була належним чином покарана. Але справедливість повинна повернутися”.

Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року: “Війна між Україною та Росією — світоглядна”.

“Росія окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей, коли Україна зробила свій ціннісний вибір після Революції гідності. А в 2022 році розпочала повномасштабну війну. Це сталося не через страх Путіна перед НАТО, а через його страх перед свободою. Деяким країнам, які не переживали подібного, це все ще незрозуміло.

Ця війна не просто конфлікт між двома країнами; це війна двох систем — з одного боку, системою свободи, а з іншого — жорстокості. Путін прагне не лише утискати Україну за її демократичний вибір, але й довести всьому світові, що верховенство права, демократія та права людини — фальшиві цінності, оскільки вони не захищають під час війні. Завдання для всього світу — повернення справедливості. Саме справедливість є передумовою для довготривалого миру.

Росія вчиняла і продовжує вчиняти жахливі військові злочини, і ніколи не понесла за це відповідальності. Тому ця держава почала вірити, що може робити все, що забажає. Я документувала злочини війни з початку 2014 року. Ми робили це разом з іншими правозахисниками, і наразі вже маємо більше 41000 фактів. Але це лише вершина айсберга. Росіяни безпричинно вбивали волонтерів, мирних людей, навіть дітей. Росія робила це, тому що мала можливість. Зупинення цього жаху має важливе значення не тільки для України, але й для запобігання новим атакам Росії на інші країни. Якщо ми не зупинимо Путіна разом в Україні, він продовжить свою агресію далі”.

Посол Вільям Б. Тейлор, віце-президент Інституту миру США, посол США в Україні у 2006 — 2009 роках: “Україна надихає своєю стійкістю та сміливістю”.

“Для світу надзвичайно важливо, щоб Україна перемогла у цій війні. Перемога України є викликом для США, України та їх союзників. Сполучені Штати активно допомагають формуванню сильної коаліції, країни якої поділяють цінності демократії.

Україна надихає нас та наш альянс. Я бачив сміливих українців, які щодня борються — журналістів, військових, захисників прав людини. Ми щасливі бути в альянсі з ними й підтримувати їх.

Ми вимагаємо, щоби кожна нація, незалежно від свого демократичного статусу, повинна поважати суверенітет інших країн, а також — кордони. Якщо якась країна порушує кордони свого сусіда, ми не можемо говорити про демократію. У такому разі ніяка країна не може бути в безпеці”.

Джонатан Літтелл, французький та американський письменник, режисер: “Росія вчиняє терор, бо ніколи не була покарана”.

“Росія має некомпетентну військову силу, це стало очевидним у результаті її участі в останніх війнах у Новітній час. Проте, Росія досить успішно залякує, навіть власних громадян. Російські військові, повертаючись з війни, безкарні — вони можуть красти, вбивати, ґвалтувати — так було після Другої світової війни. І я бачу, що нічого не змінилося. Тепер вони напали на Україну, руйнуючи її, застосовуючи ті ж методи.

Я бачу в Росії некомпетентність і нездатність робити по-іншому. Рівень жорстокості, який вони демонструють, шокуючий. Росія займається геноцидом. Вони тероризують та знищують окуповані території, оскільки не здатні діяти інакше.

Росія мілітаризує всю свою суспільну сферу, зокрема, через освіту та пропаганду. Думаю, що при Путіні та такій політичній системі не може бути жодного миру. Але перемога України — це те, що розірве це порочне коло”.

Діалог модерувала Сʼюзен Глассер, авторка у The New Yorker.