На окупованих територіях РФ намагається стерти українську ідентичність тортурами, арештами і пропагандою для дітей, – Bloomberg

На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються викорінити українську ідентичність, катуючи, увʼязнюючи та залякуючи проукраїнських місцевих. Російські війська намагаються гарантувати, що захоплена ними територія більше ніколи не інтегрується в Україну, пише Bloomberg із посиланням на європейських посадовців розвідки.

За допомогою насильства, економічного тиску та заміни населення Москва зміцнила свій контроль над частинами східної та південної України, спровокувавши культурні та демографічні зміни.

"Метою цих можливих воєнних злочинів, схоже, є знищення української ідентичності на територіях, окупованих Росією, заявили європейські посадовці. У результаті цих зловживань Києву знадобиться більше, ніж просто успіх на полі бою, щоб відновити контроль, кажуть вони. Дії Росії, додали вони, свідчать про невеликий інтерес до переговорів щодо окуповних території з боку Володимира Путіна", – зазначили журналісти.

Постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер зазначив, що російські сили задіяні в операціях "фільтрації", тортурах та стратах.

Російська стратегія передбачає систематичні репресії, тортури та вбивства українських чиновників, а також депортацію тисяч українських дітей до Росії, заявили посадовці. Росіяни також призвали українських чоловіків і змусили їх воювати проти власного народу.

Європейські чиновники починають висловлювати побоювання щодо того, наскільки важко Україні буде керувати окупованими регіонами після місяців зловживань Росії, спрямованих на підтримку Кремля.

Зосередженість на привчанні українських дітей російською пропагандою демонструє довгострокові плани Кремля щодо територій, заявили чиновники. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету повідомила в лютому, що Росія керує "великомасштабною систематичною мережею" таборів, у яких протягом останнього року утримували щонайменше 6000 дітей з України в окупованому Криму та в частині Росії. Схоже, що табори намагаються прищепити українським дітям ідею російського уряду про національну культуру та історію, кажуть автори.

Зусилля зі створення культурно російського населення, лояльного до Кремля, є запозиченою тактикою, що раніше застосовувалася на східному Донбасі та Кримському півострові після їх захоплення в 2014 році. У ці райони Кремль переселив багатьох росіян, тоді як проукраїнських місцевих ув’язнили або змусили виїхати, а корінне татарське населення Криму зіткнулося з обмеженнями на використання своєї мови та забороною політичних інститутів.

Одна з увʼязнених російськими військовими в 2019 році українок, 61-річна Людмила Гусейнова розповіла, що її звинуватили в шпигунстві через проукраїнські пости в соцмережах. Росіяни погрожували їй зґвалтуванням і знущалися з неї. Молодших жінок вони ґвалтували. Окупанти затримали жінку в її рідному Новоазовську Донецької області за те, що вона принесла українські книги в школу.

За даними журналістів, президент Франції Еммануель Макрон – не єдиний європейський лідер, який вважає ідею переговорів між Україною і РФ слушною. Публічно союзники України заявили, що переговори мають відбуватися лише на її умовах, і пообіцяли продовжувати підтримувати країну військовою допомогою. Але деякі представники європейської розвідки стурбовані тим, що між союзниками Києва може виникнути напруження.

Відповідаючи на питання про його зусилля, начальник оборони Італії адмірал Джузеппе Каво Драгоне сказав на заході Атлантичної ради в квітні, що "все, що змінює цю погану рівновагу, яку ми маємо там, вітається і потребує розгляду, незалежно від того, хто це пропонує – будь-що вітається".

Нагадаємо, за даними Європарламенту, Росія з 2014 року могла депортувати выд 16 000 до 300 000 українських дітей. Точна кількість викрадених невідома. Уповноважена президента України пояснювала, що окупанти використовують пʼять сценаріїв викрадення дітей. Саме за викрадення неповнолітніх Путіну оголосили підозру у воєнному злочині незаконної депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації. Таку ж підозру оголосили російській уповановаженій Бєловій.

Докладно про злочини росіян читайте в матеріалі LB.ua "Наші діти: убивства, зґвалтування, примусова депортація і незаконне всиновлення. Що роблять окупанти з маленькими українцями".