Росія будує водогін, щоб зменшити гостру нестачу води на окупованій Донеччині, − британське Міноборони

Нестача води стала гострою проблемою для окупованої Росією території Донецької області після повномасштабного вторгнення окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У квітні лідер тимчасово захопленої території Донецької області заявив, що запаси води в регіоні перебувають на небезпечно низькому рівні.

Річка Сіверський-Донець, який постачає регіон водою, залишається значною мірою під контролем України, але за частини його довгого маршруту часто триває боротьба. Російські сили, ймовірно, намагаються “убезпечити” канал, щоб зменшити нестачу води у регіоні.

“Сіверський-Донець проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. Інтенсивне використання Росією непрямої артилерії для підтримки захоплення Бахмута і прилеглих територій, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі. Це підірвало зусилля Росії щодо поповнення нестачі води, яку ж окупанти самі і спричинили вторгненням”, − зазначає видання.

Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водогін, щоб зменшити нестачу води у Донецьку. Проте навряд чи це повністю забезпечить доступ окупованих регіонів до води.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що близько 5 млн українців не мають доступу до питної води через російську агресію на території України.