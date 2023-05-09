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ЗСУ знищили за добу 650 окупантів, чотири танки та вісім крилатих ракет ворога, – Генштаб

Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

ЗСУ знищили за добу 650 окупантів, чотири танки та вісім крилатих ракет ворога, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Загалом 195 620 російських військових загинуло на українській землі з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Минулої доби Збройні сили знищили близько 650 загарбників.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано
  • танків – 3 734 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7 258 (+4)
  • артилерійських систем –  3 031 (+13)
  • РСЗВ – 554 (+0)
  • засоби ППО ‒ 307 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 618 (+4)
  • крилаті ракети  – 955 (+8)
  • кораблі /катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 969 (+11) од
  • спеціальна техніка – 388 (+4).

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Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

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