ЗСУ знищили за добу 650 окупантів, чотири танки та вісім крилатих ракет ворога, – Генштаб

Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

Загалом 195 620 російських військових загинуло на українській землі з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Минулої доби Збройні сили знищили близько 650 загарбників.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано

танків – 3 734 (+4)

бойових броньованих машин – 7 258 (+4)

артилерійських систем – 3 031 (+13)

РСЗВ – 554 (+0)

засоби ППО ‒ 307 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 618 (+4)

крилаті ракети – 955 (+8)

кораблі /катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 969 (+11) од

спеціальна техніка – 388 (+4).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.