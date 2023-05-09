ЗСУ знищили за добу 650 окупантів, чотири танки та вісім крилатих ракет ворога, – Генштаб

Загалом 195 620 російських військових загинуло на українській землі з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Минулої доби Збройні сили знищили близько 650 загарбників.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано
- танків – 3 734 (+4)
- бойових броньованих машин – 7 258 (+4)
- артилерійських систем – 3 031 (+13)
- РСЗВ – 554 (+0)
- засоби ППО ‒ 307 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 618 (+4)
- крилаті ракети – 955 (+8)
- кораблі /катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 969 (+11) од
- спеціальна техніка – 388 (+4).
Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.