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Ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади

Люди не постраждали.

Ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади
Фото: Макс Требухов

Минулої доби близько 16:12 ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської районної громади на Дніпропетровщині.

Як повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, постраждалих немає.

У містах Миколаїв, Первомайське, Баштанське та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування “Південь”.

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Нагадаємо, вночі 7 травня російські окупанти атакували ракетами Х-22 Миколаївську область. В результаті обстрілів пошкоджена будівлю промислового підприємства. Також були зафіксовані влучення на відкритій території.

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