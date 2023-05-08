Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині військового підозрюють у отриманні хабаря

Військовий видавав себе за співробітника військкомату, щоб отримати хабар.

На Одещині військового підозрюють у отриманні хабаря
Фото: Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці підозрюють командира відділення однієї з військових частин ЗСУ у тому, що він, видаючи себе за посадову особу одного з військкоматів в Одеській області, отримав хабар в розмірі 2,5 тис.доларів. 

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

“Такі кошти він отримав за сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів, що слугували б йому законною підставою для перетину державного кордону”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Військовослужбовця затримали 2 травня 2023 року після передавання документів і одержання хабара.

Затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268,4 тис. гривень.

Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Нагадаємо, президент Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників. За словами міністра оборони, відповідне доручення президент дав Головнокомандувачу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies