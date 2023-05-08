На Одещині військового підозрюють у отриманні хабаря

Військовий видавав себе за співробітника військкомату, щоб отримати хабар.

Правоохоронці підозрюють командира відділення однієї з військових частин ЗСУ у тому, що він, видаючи себе за посадову особу одного з військкоматів в Одеській області, отримав хабар в розмірі 2,5 тис.доларів.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

“Такі кошти він отримав за сприяння військовозобов’язаному у виготовленні та наданні документів, що слугували б йому законною підставою для перетину державного кордону”, - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовця затримали 2 травня 2023 року після передавання документів і одержання хабара.

Затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268,4 тис. гривень.

Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Нагадаємо, президент Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників. За словами міністра оборони, відповідне доручення президент дав Головнокомандувачу.