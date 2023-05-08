Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник пішов на кухню та увімкнув газові конфорки.

Житель Київщини отримав підозру за фактами умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном.

"Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина. Вночі, 2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту, через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей", - розповіли в прокуратурі.

Зловмисник під час сварки вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітку. Від отриманої рани з пошкодженням серця дівчина померла на місці злочину.

Її брат, побоюючись за своє життя, взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців.

Тоді чоловік намагався скоїти самогубство і порізав собі руку.

Зловмисника взяли під варту, правоохоронці встановлюють всі обставини скоєння злочину.

Нагадаємо, нещодавно прокурори відстояли у Верховному Суді довічне ув’язнення для жителя Вінниці, який вбив матір, дружину та своїх дітей 3 та 7 років.

Тим часом у Росії учасник війни проти України вбив дружину на очах у власних малолітніх дітей.