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У Росії військовий, який повернувся з війни Україні, зарізав дружину на очах у дітей

Останнім часом в РФ почастішали випадки скоєння злочинів військовослужбовцями, які повернулися з війни.

У Росії військовий, який повернувся з війни Україні, зарізав дружину на очах у дітей
Ілюстративне фото
Фото: мо росії

У місті Заволжя Нижегородської області Росії учасник війни проти України вбив дружину на очах у власних малолітніх дітей.

Про це повідомляє видання "Медіазона".

Зазначається, що 44-річний Олександр Мамаєв, який був заступником командира взводу, приїхав з України тиждень тому і святкував повернення зі своєю сім'єю. Після вжитого алкоголю військовому здалося, що його дружина намагається вкрасти в нього гроші. Мамаєв ударив жінку ножем, в результаті вона померла від втрати крові.

За деякими даними, родичі подружжя відмовилися забрати до себе їхніх дітей – хлопчиків 6 і 7 років. Тому ймовірно, що їх відправлять до дитячого будинку.

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Зазначимо, що в РФ останнім часом почастішали випадки скоєння злочинів військовослужбовцями, які повернулися з України. У грудні минулого року видання "Daily Карелія" повідомляло, що чоловік, який повернувся з війни, вбив свою дружину. У березні найманець ПВК "Вагнера" повернувся в рідне село і вбив 85-річну жінку.

Нагадаємо, раніше в Москві під час сварки було вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу "Спутник V".

У січні під Москвою застрелився російський генерал із Центру "Е".

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