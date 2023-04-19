Заступниця генпрокурора США розповіла про арештовані російські активи та "ухилянтів" від санкцій

Ліза Монако запевнила, що воєнним злочинцям не дадуть уникнути відповідальності за агресію та звірства, які вони вчинили в Україні.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Міністерство юстиції арештувало понад 500 мільйонів доларів активів російських олігархів та інших осіб, які підтримують російський режим і ухиляються від санкцій.

Про це вона сказала під час виступу перед юридичним комітетом Сенату, доповідаючи про відповідальність за російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, йдеться на сайті американського Міністерства юстиції.

"Ми звинуватили понад 30 осіб, які обвинувачуються в ухиленні від санкцій, порушенні експортного контролю, відмиванні грошей та інших злочинах. І заарештували підсудних більш ніж у півдюжині держав", - сказала Монако.

Вона висловила вдячність Конгресу, які той надав Міністерству юстиції для притягнення Росії до відповідальності.

"Ми розраховуємо на спільну роботу з розширення цих інструментів, закриття лазівок і того, щоб залишатися на крок попереду тих, хто намагатиметься уникнути правосуддя", - додала заступниця генерального прокурора США.

Монако наголосила, що "Росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні" і що "ми не можемо, ми не дозволимо воєнним злочинцям уникнути відповідальності за агресію та звірства, які вони вчинили".

"Міністерство юстиції має чіткий сигнал для тих, хто вчинив ці злочини і хто думає, що зможе уникнути покарання: ви постанете перед правосуддям", - наголосила заступниця генпрокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мін'юст США планує у найближчі місяці розпочати передачу Україні конфіскованих російських активів.

Торік прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до 500 мільярдів доларів російських активів заморожено у країнах Заходу.