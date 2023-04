Як бразильський Лула злітав до Китаю та до чого тут Україна

Фото: Xinhua/Ding Haitao

«Мирний клуб» Лули

Лула, на відміну від європейських політиків, не їхав до Китаю, щоби просити Сі вплинути на агресора задля припинення війни. Бразильський лідер вважає, що протистояння можна заморозити, використавши посередництво незахідних країн.

Лула підтримав так звану китайську мирну ініціативу, яку схвалив Путін та яку критично сприйняли Україна та Захід. У спільній заяві Лули та Сі йдеться про необхідність розпочати перемовини з РФ та закликали до віднайдення політичного рішення. Вочевидь, що саме цього зараз прагнуть у Кремлі – організації мінімальної паузи, тимчасової заморозки.

Лула в компліментарному інтерв’ю китайським ЗМІ наголосив: країнами, які б забезпечили врегулювання, могли б стати Китай, Індія, Бразилія, Індонезія, ОАЕ. Це і є його ідея «мирного клубу». Сам формат, як наголосив бразильський лідер, має бути схожим на G20. За цим криється єдине бажання: збільшити вплив КНР та її союзників у формуванні безпеки в Європі та нівелювати при цьому роль США.

Латиноамериканець нещодавно закликав Київ відмовитися від ідеї звільнення Криму заради «досягнення миру з РФ», після чого отримав жорстку відповідь від українського МЗС. Водночас під час візиту до КНР він повторив російські наративи - буцімто однією з причин вторгнення РФ стало розширення НАТО на схід. Критика Альянсу, який відносно нещодавно визнав Китай супротивником, теж зрозуміла.

Фото: atlanticcouncil.org

Лула розповів, що під час візиту канцлера Німеччини Шольца до Бразилії він категорично відмовився продавати ФРН ракети, які б Берлін міг надіслати Україні. Президент Бразилії звинуватив ЄС у тому, що той однозначно підтримав Україну. Разом з тим бразилець виступає проти поставок зброї нашій державі та закликає США припинити надавати збройну допомогу Києву та «почати говорити про мир».

Лула просто грає на одній стороні з Китаєм та Росією, змальовуючи Вашингтон як дестабілізатора світової системи, а Пекін з його глобальною мирною ініціативою (GSI) – як миротворця.

Через історично непрості відносини з Заходом багатьом країнам Азії, Африки, Латинської Америки імпонує бачення Лули. Деякі з них хотіли б послаблення ролі США у світі та більш тісної співпраці з Китаєм. Цим Лула та Сі й вирішили скористатися, досягнувши низки угод.

Геополітичне перезавантаження

Раніше дискусії про можливе закінчення історичного лідерства Заходу були лише гіпотезами певних дослідників, як-от британського історика Яна Моріса, який про це писав у книзі «Чому Захід панує – дотепер» (Why the West rules – for now). Однак зараз подібні тези стали лунати від різних світових лідерів, зокрема і від бразильського президента. Він сказав, що геополітична модель, встановлена після 1945 року, більше не працює, що потрібна нова конструкція.

Лула покладає великі сподівання на об’єднання BRICS (Бразилія, РФ, Індія, Китай, Південна Африка) як на новий світовий центр, здатний переформатовати міжнародну архітектуру в «більш справедливу» мультиполярну модель». Бразилець вважає, що країни BRICS змінять історію людства та скористаються можливостями, яких «не мали протягом п’ятисот років». Латиноамериканець фактично натякає на необхідність завершення періоду домінації Західної цивілізації.

Фото: надано автором Сукупний реальний ВВП країн BRICS минулого року вже перевищив національне багатство розвинутих держав G7. Ця тенденція продовжиться найближчими роками.

Лула та Сі підтвердили спільну прихильність мультиполярному світовому порядку, що спирається на міжнародне право. Під час зустрічі з головою китайського парламенту Чжао Лецзі латиноамериканець повідомив, що разом із Китаєм хоче змінити формат глобального управління та перезавантажити світовий порядок: надати більше політичної суб’єктності країнам, які розвиваються, та глобальному Півдню. В Шанхаї Лула сказав: «Бразилія повернулася!», сигналізуючи про початок так званої багатовекторної політики, по суті, – дистанціювання від США.

Кооперація Південної Америки з Китаєм вже реалізується на базі форуму CELAC-China, де латиноамериканські країни ведуть економічний і політичний діалог із Пекіном. Лула вважає, що конкуренція глобальних Півдня та Півночі має посилитися. Відтак він запропонував розвиток незахідних міжнародних інституцій, зокрема «New Development Bank» NDB, – розташованої у Шанхаї фінансової інституції BRICS. Зараз NDB – аналог МВФ із капіталом у $100 млрд, його очолює екс-президент Бразилії Ділма Русеф. Вона заявила, що з 2022 по 2026 роки 30% позик банк видаватиме у місцевих валютах. Себто, не в доларах США.

Фото: надано автором Розподілення акцій NDB між мажоритарною п’ятіркою – країнами BRICS. Також міноритарними акціонерами банку є Єгипет, Бангладеш, ОАЕ, Уругвай.

Таким чином трек дедоларизації став ще однією з основних тем візиту Лули. Він здивував, повідомивши, що «кожної ночі питає себе, чому всі країни мають використовувати саме долар для торгівлі». Раніше президент публічно заявив про концепт створення валюти BRICS». Але поки ця ідея зависла в повітрі.

Однак на зустрічі з Сі бразилець домовився сприяти мінімізації використання долара у міжнародних розрахунках. Також – збільшити долю реала та юаня у двосторонній торгівлі. У латиноамериканській країні вже відкрив свій офіс китайський банк ICBC, що провів перший платіж в юанях. Утім, у валютних резервах Бразилії вартістю в $324 млрд юань все ще складає скромні 5%, обійшовши євро – 4%, але нищівно поступаючись долару США – 80%.

Пекін позитивно оцінює підтримку Бразилії тих ініціатив, які послаблюють США. Він віддячує фінансово: цьогоріч Китай вперше виділив Бразилії позику з іншого підконтрольного КНР міжнародного банку AIIB.

Бразилець почав просувати китайську модель управління, підкресливши успіхи Пекіну в модернізації економіки, боротьбі з бідністю та набутті статусу великої держави. Він закликав країни, що розвиваються, «вчитися у Китаю», адже президент пам’ятає часи, коли заробітна плата в Бразилії була вищою за китайську. Очевидно, до таких заяв Лули із засторогою поставилися в західних країнах, а бразильські опозиціонери, афілійовані з Болсонару, розкритикували лідера: «Лула йде по небезпечній доріжці як Куба, Венесуела та Нікарагуа».

Тим не менш, Лула прагне збільшити економічну співпрацю з Китаєм. Це стало ключовою метою його візиту до Пекіна.

Фото: Xinhua/Ding Haitao

Китайсько-бразильська інтеграція

Двадцять років тому Латинську Америку охопила так звана «рожева хвиля» – до влади в регіоні почали приходити ліві уряди. Це був час першого президентського терміну Лули – голови Робітничої партії Бразилії. Тоді зростав товарообіг з Китаєм, а двосторонні відносини між державами посилювалися.

Зараз Бразилія стикнулася з проблемами постковідного відновлення: безробіття в країні сягає 8%, заробітні плати не досягли допандемічного рівня, соціальна нерівність є однією з найбільших у світі, рекордно зменшилося індустріальне виробництво, становлячи менше 10% від ВВП.

Тому ідеологічно лівий Лула вбачає в співпраці з Пекіном шлях не тільки до стратегічного партнерства в рамках глобального Півдня, а й прагне за допомогою Китаю подолати економічні виклики. У ході візиту сторони підписали 15 угод, які стосувалися поліпшення торгівлі, посилення технологічної кооперації; збільшення рівня інфраструктурних та виробничих інвестицій; вирішення кліматичних проблем.

По-перше, країнам вигідно розширювати торговельні зв’язки. Бразиліа експортує ресурси, а Пекін намагається розширити ринок збуту в Латинській Америці. Його дуже цікавлять 216 млн мешканців Бразилії, яким він може продати свої товари з високою доданою вартістю.

За 2022 рік китайсько-бразильська торгівля сягнула рекордних $150 млрд, збільшившись на 11%. Пекін став найбільшим комерційним партнером Бразиліа. Він купував сою (36% експорту), залізну руду (20%), нафту (18%). Бразилія споживала китайську електроніку (28% імпорту), продукцію машинобудування (15%) і хімічної промисловості (12%).

Важливий чинник – Бразилії вигідно торгувати з китайцями, адже вона має торговельний профіцит: в 2022 році Бразиліа заробила на бізнесі з Китаєм $22 млрд. Фінансові доходи підвищують лояльність бразильського керівництва до Пекіна.

Лула та Сі домовились продовжувати взаємовигідну торгівлю, розширювати товарну номенклатуру. Вони ухвалили рішення про цифрову сертифікацію – це допоможе бразильським експортерам швидше вийти на китайський ринок. Пекін зняв ембарго на імпорт яловичини з латиноамериканської країни. А початок використання юаню пожвавить бізнес зв’язки, зменшить трансакційні витрати.

Фото: надано автором

Динаміка двосторонньої торгівлі за останні п’ятнадцять років, в млрд $

По-друге, Лула хоче максимально збільшити технологічну співпрацю з Пекіном. Коли він приїхав до Китаю, то відвідав штаб-квартиру корпорації Huawei, яка перебуває під американськими санкціями: «у нас немає упередженості проти співпраці (технологічної) з Китаєм».

Бразилія хоче розвивати цифрову інноваційну економіку, створювати «розумні міста» та готова імпортувати китайські технологічні стандарти. Це долучить Пекін до модернізації країни, зокрема в галузях четвертої індустріальної революції, 5G, «інтернету речей» (IoT).

Разом країни планують запустити шостий супутник CBERS-6, який спостерігатиме за лісами Амазонки; завершать будівництво радіотелескопа BINGO у Бразилії, що вивчатиме темну матерію; розпочнуть спільне дослідження синхротронного випромінювання на рівні дослідницьких центрів (таке випромінювання може бути використане для створення лазерів); заснують виробництво напівпровідників у Бразилії за допомогою китайських компаній.

По-третє, Пекін вже інвестує кошти в бразильську економіку. У 2022 році китайські надходження в країні склали більше $6 млрд. Фінанси в основному розподілені між чотирма секторами – видобуток нафти та корисних копалин, аграрний сектор, будівництво інфраструктури, енергетика.

Китайські корпорації створюють заводи в Бразилії. Наприклад, конгломерат BYD відкрив там свою фабрику в 2017 році та зараз активно виводить на місцевий ринок власні електрокари. Після візиту Лули заводи в Бразилії збудують такі китайські гіганти як Midea (корпорація має в Бразилії вже дві фабрики) й Goldwing, який виробляє вітряні турбіни.

Загалом Сі з бразильським президентом підписали інвестиційних угод на $10 млрд. А ще до приїзду Лули в Пекіні відбувся форум Brazil-China, де зустрічалися представники 500 компаній з обох країн: там підписали 20 великих угод.

Лула сподівається, що співробітництво з Китаєм допоможе йому не тільки залучити китайські інвестиції до економіки, а й створити нові робочі місця, провести часткову реіндустріалізацію Бразилії. Приклад BYD показав: лімітованого успіху можна досягти. Президент також воліє, щоб китайські корпорації допомогли країні в оновленні її транспортної інфраструктури під егідою ініціативи «Один Пояс, Один Шлях», при цьому Лула не боїться боргової пастки.

Фото: надано автором За останні п'ятнадцять років Бразилія взяла кредитів у Китаю на $22.5 млрд. Зараз Пекін обмежив об’єм фінансів, котрі може дати в борг Бразиліа.

По-четверте, через зміну клімату страждає екосистема Бразилії. Тому Лула та Сі підписали угоду про співпрацю в кліматичній сфері. Вони домовилися до 2050 року зменшити емісію СО2.

Пекін допомагає Бразиліа в створенні індустрії відновлювальної енергетики, зокрема сонячних панелей, виробництво яких вже відбувається на бразильському заводі BYD. Для приваблення закордонних коштів у цю сферу в Бразилії на законодавчому рівні прийнято програму підтримки інвесторів під назвою PADIS – Support Program for the Development of the Semiconductor Industry.

З 2009 року китайські компанії інвестували майже $30 млрд у бразильський сектор зеленої енергетики. Левова частка активів – об’єкти гідроенергетики (81%). Загалом 10% бразильського національного енергетичного сектору перебуває у власності китайського бізнесу.

Фото: надано автором Пекін в основному інвестував у вітряну та гідроенергетику в Бразилії.

Фото: надано автором Через розвиток галузі зеленої енергетики Бразиліа є лідером серед країн BRICS за рівнем емісії СО2 у результаті електрогенерації.

***

Наслідки візиту Лули до Китаю є вагомими: сторони посилять стратегічну та економічну співпрацю. Проте це не означає драматичного погіршення відносин Бразиліа з іншим стратегічним партнером – Вашингтоном. Просто позиції Бразилії на переговорах зі США посиляться. Економічні відносини зі Сполученими Штатами збережуться, адже Вашингтон є одним із основних інвесторів до Бразилії, а також постачальником зброї до цієї латиноамериканської держави.

Тим паче Бразилія перебуває в зоні дії американської Доктрини Монро, згідно якої США визначають усю Західну півкулю сферою своїх безпекових інтересів. Отже, Вашингтон буде пильним щодо того, аби бразильсько-китайське стратегічне співробітництво не перетворилося для нього на велику проблему.