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​США і та інші партнери України обговорюють ідею заборони експорту до Росії, - Bloomberg

У трійці найбільших європейських експортерів товарів до Росії залишаються Німеччина, Італія та Польща.

​США і та інші партнери України обговорюють ідею заборони експорту до Росії, - Bloomberg
Фото: rada.gov.ua

Деякі з основних партнерів України, зокрема, США, розглядають можливість повної заборони більшої частини експорту до Росії, що може призвести до значного посилення економічного тиску на президента Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg.

Офіційні особи "Групи семи" обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії, який відбудеться у травні. До такого кроку хочуть залучити і держав-членів Євросоюзу.

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Партнери України хочуть заборонити експорт усіх товарів, хіба якщо вони перебувають у списку винятків. Якщо лідери G7 схвалять таку ідею на саміті, то опісля необхідно буде узгодити, що можна експортувати до РФ. Джерела видання зауважили, що, швидше за все, в ц ому списку будуть ліки та сільськогосподарська продукція, зокрема, продукти харчування.

Для повної заборони експорту до Росії є серйозні перешкоди. Щоб таке рішення стало чинним у ЄС, його мають схвалити усі держави-члени, а це викличе гострі дебати та ймовірну негативну реакцію з боку компаній, які все ще експортують товари до Росії. Крім того, є ризик заходів у відповідь з боку Москви.

Наприклад, Росія відреагувала на санкції, ввівши власні експортні заборони та періодично припиняючи постачання енергоресурсів до Європи. До того ж, ЄС буде особливо вразливий через обмеження на такі товари, як мідь, а частина європейських країн звертається до Москви за деякими товарами, серед яких - паладій, залізо та нікель. Водночас майже повна заборона експорту до Росії може ще більше зблизити Москву з Китаєм, оскільки РФ шукає альтернативу підсанкційним товарам.

Наразі санкції майже вдвічі скоротили вартість експорту з Євросоюзу та "Великої сімки" до Росії. За інформацією Trade Data Monitor, йдеться про товари на суму 66 мільярдів доларів з Європи, США, Канади та Японії. У трійці найбільших європейських експортерів товарів до Росії залишаються Німеччина, Італія та Польща.

Нагадаємо, через санкції експорт Німеччини до Росії впав на 45%. Натомість імпорт із РФ у Німеччину зріс на 11% - через високі ціни на нафту та газ.

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