Наступного тижня президент Південної Кореї відвідає з візитом США, говоритимуть про Україну

Поїздка Юна стане першим державним візитом до Сполучених Штатів південнокорейського лідера з 2011 року.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наступного тижня відвідає Сполучені Штати і зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом.

Про це пише Reuters.

Поїздка Юна 24-29 квітня стане першим державним візитом до CША південнокорейського лідера з 2011 року та відзначатиме 70-ту річницю альянсу країн.

Очікується, що обидва лідери обговорять спільні заходи для стримування Північної Кореї, партнерства для побудови більш стабільних ланцюжків поставок і розширення співпраці щодо мікросхем, акумуляторів та інших високотехнологічних товарів.

Юн і Байден також, ймовірно, проведуть консультації щодо того, як підтримати Україну, на тлі дедалі більшого тиску Заходу на Південну Корею, щоб вона допомогла українцям у боротьбі з російськими військами.

Південна Корея, великий виробник артилерійських боєприпасів, намагалася уникати антагонізації Росії через комерційні інтереси та російський вплив на Північну Корею, натомість зосередившись на гуманітарній та фінансовій допомозі Україні.

Юн у вівторок вперше заявив про пом’якшення своєї позиції щодо зброї Україні, зазначивши, що його уряд “не зможе наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці» у разі широкомасштабного нападу на мирних жителів”.