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Маск погрожує подати до суду на Microsoft через Twitter

Мультимільярдер таким чином відповів на план Microsoft видалити Twitter зі своєї корпоративної рекламної платформи. 

Маск погрожує подати до суду на Microsoft через Twitter
Фото: EPA\UPG

Керівник Twitter Ілон Маск погрожує подати в суд на Microsoft, звинувативши технологічного гіганта у використанні даних його соціальної мережі без дозволу.

Про це пише BBC.

“Вони тренувалися незаконно, використовуючи дані Twitter. Час судових процесів”, − написав мультимільярдер у Twitter. 

Маск таким чином відповів на план Microsoft видалити Twitter зі своєї корпоративної рекламної платформи. 

Він не надав додаткових деталей чи доказів на підтримку заяви. Microsoft відмовилася від коментарів. Раніше компанія заявила, що її рекламна платформа “більше не підтримуватиме Twitter” із вівторка, 25 квітня.

Унаслідок покупці реклами не зможуть отримати доступ до своїх облікових записів у соцмережі.

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“Інші канали соціальних медіа, такі як Facebook, Instagram і LinkedIn, залишаться доступними”, − заявили в Microsoft.

Нагадаємо, раніше Маск відмовився видаляти твіт Медведєва про "зникнення" України. Користувачі звинуватили його в тому, що він "не виконує санкції" щодо Росії.

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