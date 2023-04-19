РФ місяцями експериментувала зі системами “Тобол”, аби заглушити Starlink в Україні, − WP

Спроби Росії перешкодити доступу українських військових до Інтернету, націлившись на супутникові операції Starlink є складнішими, ніж вважалося раніше.

Росія намагалася перешкодити українським військовим отримувати доступ до супутникового інтернет-зв'язку Starlink. І її спроби були складнішими, ніж вважалося раніше.

Про це пише The Washington Post з посиланням на секретну доповідь розвідки США.

Американська газета зазначає, що Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби “Тобол”, намагаючись перервати передачу Starlink в Україні.

Документ датується березнем і не вказує, чи спроби Росії були успішними. “Але відкриття розвідки все одно вражає, оскільки воно, схоже, підтверджує те, що спостерігачі лише припускали раніше: програма, нібито розроблена для захисту сателітів Кремля, може бути використана для атаки на програми, які використовують його супротивники”, − пише WP.

Компанія SpaceX, яка володіє Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни американський мільярдер, засновник компанії Ілон Маск заявив про спроби Кремля націлитися на цю технологію. У травні він написав у Твіттері, що хоча Starlink продемонструвала свою стійкість проти таких спроб “заглушення та злому”, росіяни, схоже, активізували свої зусилля.

Речник Міністерства оборони України Костянтин Жура заявив, що Київ знає про зусилля Росії та “вживає заходів для їхньої нейтралізації”.

Незрозуміло, чи збої Starlink, про які повідомлялося в Україні, були наслідком експериментів на “Тоболі” чи це сталося через інші засоби заглушки, які використовували російські війська, як-от встановлена на вантажівці система Tirada-2.

Українські війська повідомили про перебої у жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні та сході. Згідно з повідомленням Financial Times, тоді українські посадовці припустили, що SpaceX обмежила доступ до Інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли користуватися цією послугою.

Аналітики виявили в Росії як мінімум сім комплексів “Тобол”, всі вони розташовані поряд з об'єктами, які використовуються для стеження за супутниками, згідно зі звітом, опублікованим цього місяця фондом “Безпечний світ”, приватною групою, що займається космічною безпекою та стійкістю. За словами аналітиків, деякі із них є штаб-квартирами мобільних глушників.

Згідно з даними Secure World Foundation, втручання супутників може відбуватися у двох місцях: у космосі, з націленням безпосередньо на супутники, і на землі, де зброя може вражати приймачі. Перешкоди, які виникають у космосі, відомі як глушіння висхідної лінії зв’язку, змішують сигнал із вихідною трансляцією, що спотворює інформацію, яку отримують усі користувачі цього супутника. За словами Барта Хендрікса, дослідника, який уважно стежив за програмою, “Тобол” майже напевно працює таким чином.

Наземний метод, відомий як перешкоди низхідній лінії зв’язку, передає сигнал на тій ж частоті, що й супутник, який перешкоджає підключеним пристроям отримати законний сигнал. Цей метод має меншу площу дії, оскільки він залежить від того, чи глушник наближається ближче до систем, які він має намір порушити.

“Минулого року Маск заявив, що програмний патч допоміг подолати перешкоди терміналу Starlink. Незрозуміло, чи це посилання на перешкоди низхідній лінії зв’язку. Тобол призначений для зриву самого сигналу на шляху до терміналу”, − додає видання.

Нагадаємо, у лютому Маск заявив, що SpaceX обмежила використання "старлінків" для керування дронами, щоб "запобігти світовій війні".