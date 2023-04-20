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Львівський патрульний за місяць привласнив 260 літрів бензину

Його засудили до трьох років обмеження волі і зобов'язали відшкодувати вартість палива.

Львівський патрульний за місяць привласнив 260 літрів бензину
Ілюстративне фото
Фото: zakon.kz

Сихівський районний суд засудив колишнього інспектора патрульної поліції Львівщини Мар’яна Скалоцького до трьох років обмеження волі за систематичне розкрадання службового пального.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як йдеться в матеріалах справи, з 6 до 28 квітня 2020 року інспектор систематично розкрадав службове пальне – бензин А-95. Робив це він за допомогою паливної смарт-картки АЗС "ОККО" у позаробочий час. Чоловік заливав пальне у каністри. Так він за місяць привласнив 260 літрів службового бензину на загальну суму – 6 708 грн.

Після цього інциденту інспектора звільнили. Сталося це в червні 2020 року.

Зазначається, що в січні 2020 року в управлінні патрульної поліції замінили паливні картки мережі АЗК "ОККО" на "WOG". Під час судового провадження засуджений заявив, що стару паливну картку він здав і натомість отримав нову. А представник департаменту патрульної поліції зазначив, що Скалоцький не здав стару картку, отримавши нову.

Пізніше, під час службового розслідування, патрульний запевняв, що  знайшов паливну картку. А вже під час суду заявив, що придбав її у невідомого чоловіка на заправці за 5 400 грн.

Скалоцький винним себе не визнав і просив виправдати. Однак, суд визнав його винним і призначив покарання – обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування теж на три роки. Також суд вирішив задовільнити цивільний позов і зобов’язав засудженого сплатити патрульній поліції матеріальну шкоду – 6 708 грн.

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Окрім того, колишнього патрульного звинувачували у заволодінні паливною карткою шляхом зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів (ч.1 ст.357 КК України), але суд визнав його невинуватим та виправдав.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього слідчого Генеральної прокуратури, якого звинувачували в привласненні скретч-карток на бензин під час обшуку в одній з сільрад на Черкащині.

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