Львівський патрульний за місяць привласнив 260 літрів бензину

Його засудили до трьох років обмеження волі і зобов'язали відшкодувати вартість палива.

Сихівський районний суд засудив колишнього інспектора патрульної поліції Львівщини Мар’яна Скалоцького до трьох років обмеження волі за систематичне розкрадання службового пального.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як йдеться в матеріалах справи, з 6 до 28 квітня 2020 року інспектор систематично розкрадав службове пальне – бензин А-95. Робив це він за допомогою паливної смарт-картки АЗС "ОККО" у позаробочий час. Чоловік заливав пальне у каністри. Так він за місяць привласнив 260 літрів службового бензину на загальну суму – 6 708 грн.

Після цього інциденту інспектора звільнили. Сталося це в червні 2020 року.

Зазначається, що в січні 2020 року в управлінні патрульної поліції замінили паливні картки мережі АЗК "ОККО" на "WOG". Під час судового провадження засуджений заявив, що стару паливну картку він здав і натомість отримав нову. А представник департаменту патрульної поліції зазначив, що Скалоцький не здав стару картку, отримавши нову.

Пізніше, під час службового розслідування, патрульний запевняв, що знайшов паливну картку. А вже під час суду заявив, що придбав її у невідомого чоловіка на заправці за 5 400 грн.

Скалоцький винним себе не визнав і просив виправдати. Однак, суд визнав його винним і призначив покарання – обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування теж на три роки. Також суд вирішив задовільнити цивільний позов і зобов’язав засудженого сплатити патрульній поліції матеріальну шкоду – 6 708 грн.

Окрім того, колишнього патрульного звинувачували у заволодінні паливною карткою шляхом зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів (ч.1 ст.357 КК України), але суд визнав його невинуватим та виправдав.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього слідчого Генеральної прокуратури, якого звинувачували в привласненні скретч-карток на бензин під час обшуку в одній з сільрад на Черкащині.