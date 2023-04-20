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Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, - Повітряні Сили

Наразі інформація про причину спалахів уточнюється.

Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, - Повітряні Сили
Фото: Пресслужба Повітряних Сил ЗСУ

За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22:30 19 квітня були пов’язані із падінням супутника/метеорита. Інформація наразі уточнюється.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

“На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Протиповітряна оборона в готовності!” - запевнили в Повітряних Силах.

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Військові повідомили, що на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" триває інтенсивна бойова робота по БпЛА "Shahed-136/131".

“Збито близько десяти "шахедів". Деталі про цей випадок та інше, пізніше!” - пообіцяли в пресслужбі.

Також військові попросили не використовувати офіційну символіку Повітряних Сил “для створення мемів на радість ворогу”.

Раніше повідомлялось, що в Києві та Київській області повітряну тривогу оголосили через падіння супутника NASA.

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