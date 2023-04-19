Німецький уряд відмовився від фокусування на допомозі лише певним областям України

Таким чином Німеччина відмовляється від концепції, яку просувала раніше українська влада за згоди партнерів.

Уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань відновлення України Йохен Фласбарт повідомив, що уряд Німеччини відмовився від фокусування на допомозі лише певним областям.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вирішили не концентруватися на допомозі чи партнерських стосунках з певними регіонами чи звертати особливу увагу на певні сектори чи галузі економіки", – заявив Фласбарт.

Таким чином Німеччина відмовляється від концепції, яку просувала раніше українська влада за згоди партнерів.

Йохен Фласбарт зазначив, що Німеччина вважає більш важливим реагувати на запити України.

"Ми насамперед виходимо з того, що потрібно дуже чітко координувати наші зусилля разом з у Україною, щоби ставилися правильні пріоритети і визначалося, які проєкти і які програми будуть втілюватися в життя", – заявив Уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань відновлення України.

Фласбарт також підкреслив пріоритетність спільної роботи держав-донорів та співпраці з Всесвітнім банком і МВФ.

Раніше повідомлялось, що посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підписав меморандум про відбудову Миколаївської області.